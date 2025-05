Aún faltan en Hospital Municipal de Mazatlán servicio de cirugía y medicamentos, señala el STASAM

Los problemas de atención al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán continúan debido a la falta de medicamentos y cirugías en el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”, informó la secretaria general, Laura Elena Tirado Aguilar.

Explicó que siguen a la espera que el Hospitalito deje atrás las irregularidades y ponga a funcionar al menos sus servicios en un 80 por ciento, ya que hay muchas personas que están a la espera de medicamentos, mientras que otros esperan una cirugía pendiente.

”Siguen haciendo falta alguno que otro medicamento y procedimientos quirúrgicos porque hubo el retraso en los contratos que se tenían que dar en tiempo y forma con los especialistas, y eso se aglomeró y se hizo una bola de nieve, y pues es la inconformidad que tenemos”, señaló.

”No sabría decirle cuántas personas (están en espera de cirugías), pero sí hay un número considerado de las personas que están esperando un procedimiento”.

Sobre la reapertura de los quirófanos en la institución para llevar a cabo los procedimientos pendientes, mencionó que actualmente estos están en proceso de remodelación y adaptación para una mejora atención; por lo que espera que todo se mantenga en ese camino.

”La semana pasada me eché una vuelta, ya se están remodelando ciertas cosillas que hacían falta, como las lámparas ya tienen su altura adecuada y algunas líneas eléctricas que nada más necesitaban modificarse para que no alterara el procedimiento dentro mismo del quirófano; entonces se adaptaron nada más”.

Añadió que entre los medicamento que actualmente están agotados, destacan los de las enfermedades crónicos degenerativas, tales como el Termisartan y el Losartan, los cuales surten a veces para 30 personas y se acaban demasiado rápido, así que los pacientes tienen que esperan otros 10 días para que se les pueda surtir.

La Secretaria General de STASAM también comentó que no lleva una mala relación con la Alcaldesa Estrella Palacios; sin embargo, no aprueban algunas formas de trabajo de ciertos directivos que afectan a los sindicalizados, principalmente en la disminución de equipo.

”Mire, la relación con la Alcaldesa está bien. Lo que no aprobamos es la forma como están trabajando los directivos que corresponden a cada una de las áreas en la que de alguna manera afecta a terceras personas, que vienen siendo los ciudadanos. Primeramente afecta a los trabajadores porque se les disminuye su equipo y material por decir que no hay presupuesto, y eso hace que el trabajador no tenga las herramientas adecuadas”, asentó.