Aún hay casas en Villa Unión que no les llega el agua por falta de presión en tubería, pero se les abastece con pipas: Síndico

Después de que la semana pasada el cauce del Río Presidio se llevó los tubos de la red de agua potable, se habilitaron pozos para abastecer de ese líquido a Villa Unión, pero aún hay unas casas a las que por falta de presión en la tubería no les llega el agua, sin embargo, se les abastece con pipas, dijo el Síndico Jesús Antonio Bermúdez Lizárraga.

“Las lluvias de la semana se llevaron los dos tubos que abastecen a Villa Unión (desde la Planta Tratadora de Los Horcones), inmediatamente se tuvo comunicación con el licenciado José Ibarra, de Comunicación de Jumapam, en donde estuvimos platicando acerca de lo que se podía hacer para que Villa Unión no se quedara tanto tiempo sin el suministro de agua”, agregó Bermúdez Lizáraga.

Recordó que años antes esa Sindicatura se quedaba sin dicho suministro hasta por más de un mes y en esta ocasión, tras tener conocimiento del problema se puso en contacto con el Ayuntamiento de Mazatlán, encabezado por la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala y el gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Jorge González Naranjo.

Por ello el desabasto fue de más de dos días, pero se implementó el abasto de agua a través de pipas y se rehabilitaron dos pozos para el restablecimiento del suministro.

“Hay zonas o casas en las que no ha llegado el agua por la presión, pero también tenemos que ser conscientes de que cuando no hay agua nos acabamos el suministro en nuestros hogares y tarda un poco el llegar la presión en los hogares, pero estamos ahorita ya conociendo los temas, sí hay abastecimiento en la mayoría de los hogares”, reiteró.

“Ahorita se tiene conocimiento que es un par de colonias, que son partes altas, por ejemplo la colonia Margarita Maza de Juárez, Ejidal, 7 de Abril, Lomas de Villa Unión, Buenavista, estamos teniendo ahí, pero eso no significa que no se está atendiendo el tema, al contrario de está canalizando, se están llevando pipas (a las casas que aún no les llega el agua por falta de presión en la tubería)”.

También dijo que se están haciendo las gestiones a través de los diferentes órdenes de gobierno para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes autorice que la tubería que abastece de agua potable a Villa Unión pase a nivel de donde está el puente de la Carretera Internacional 16 México Nogales como hace cerca de 10 años y no sobre el lecho del Río Presidio para que no se la lleve cada vez que se incrementa el cauce del mismo.