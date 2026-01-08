Aún no definen dónde instalarán medidores de energía del Mercado Pino Suárez: Alcaldesa

Tras la polémica generada por la construcción de bardas sobre la banqueta sur de la calle Leandro Valle para instalar dispositivos de energía eléctrica del Mercado Municipal José María Pino Suárez, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, afirmó que todavía no se ha determinado en definitiva dónde se instalará ese equipo y se permitirá la movilidad de las personas.

“Decirles que todavía no es de manera definitiva dónde va ser el lugar de la instalación, se sigue analizando y estamos tomando en cuenta todos los comentarios, pero sí debemos aclarar que es por la seguridad de las y los mazatlecos el destino final de donde vayan a ser colocados los paneles electrificados”, añadió Palacios Domínguez.

El 23 de diciembre pasado inició la construcción de dos bardas con bloques de concreto en dos puntos de la banqueta de la calle en mención, entre las calles Aquiles Serdán y Benito Juárez, lo que generó inconformidad de comerciantes y transeúntes porque obstaculizan el libre tránsito peatonal y de las personas con alguna discapacidad, además de que afectan la visibilidad.

Se ha dicho que esa decisión la tomaron el Gobierno del estado y el Instituto Nacional de Antropología e Historia para que en esas bardas la Comisión Federal de Electricidad coloque los medidores del nuevo sistema de electrificación que se instala en dicho Mercado Municipal.

La mañana de este jueves en la sesión ordinaria de Cabildo, la regidora y presidenta del PRI en Mazatlán, Maribel Chollet Morán, dijo que el muro que se levantó en la calle Leandro Valle no solamente representa una violación flagrante porque con respuesta por oficio del Instituto Municipal de Planeación le dicen que esa instancia nunca fue tomada en cuenta como lo marca la Ley de Desarrollo Urbano en Mazatlán, sin embargo, esa dependencia hace importantes consideraciones respecto a ese arbitrario hecho del que todos han sido testigos.

Precisó que tras pedir respuesta a las instancias que les corresponde intervenir en estos casos, no ha recibido respuesta de la Comisión de Urbanismo a pesar de que desde el 29 de diciembre entregó estos oficios, tampoco ha recibido respuesta de la Dirección de Planeación Urbana y ningún ente puede mantenerse al margen o aislado de los temas que son de interés social y colectivo para los mazatlecos.

“He venido mostrando ante este Cabildo y lo ratifico, he tenido reuniones con locatarios porque aquí el argumento que se utilizó es que locatarios del Mercado Pino Suárez, particularmente que su mesa directiva es quien ha estado llevando las gestiones respecto a estas obras a las que les doy la bienvenida y gracias al Gobierno del Estado, a cualesquiera otra autoridad que venga a trabajar en mejorar, en rehabilitar o en generar obra en beneficio para cada uno de los beneficiarios”, recalcó.

“Sin embargo, muchos de los locatarios me informaron que ellos nunca fueron tomados en cuenta para preguntarles respecto a esta obra que se pensaba hacer, creo que se opta por el camino más fácil y se decide coartar el derecho al libre tránsito peatonal sin respetar en lo más mínimo las medidas reglamentarias de 1.80 metros que nuestras banquetas deben de tener”.

Expresó que la construcción de dichas bardas también genera contaminación visual, afecta a quienes tienen más de 30 años trabajando de una manera honesta en esos espacios y esa obra que se hizo de la noche a la mañana también ha generado encharcamientos de aguas entre el material que se dejó en ese lugar.

La Presidenta Municipal dijo momentos después en entrevista que actualmente en el Mercado Municipal José María Pino Suárez se tiene un proyecto por parte del Gobierno del Estado, por lo que está agradecida con el Gobernador Rubén Rocha Moya, porque se están invirtiendo 23 millones de pesos en un proyecto de electrificación y modernización de dicho inmueble que es un proyecto muy necesario y muy pedido por todos los locatarios del mismo.

“Y bueno, se hizo y se está haciendo actualmente una mesa de trabajo donde participa Gobierno Municipal, Gobierno estatal, la CFE y también el INAH en la cual están ellos considerando, por cuestiones de seguridad, cuál es la mejor ubicación para instalar lo que son los paneles eléctricos, todavía se encuentra ahorita activa esa mesa de trabajo, por lo tanto se sigue estudiando con la ayuda de técnicos la debida colocación de esos muretes”, reiteró.

“Entonces todavía no es definitivo, se sigue en esta mesa de trabajo analizando detalladamente porque debemos de poner siempre al centro la seguridad de los usuarios y los locatarios del Mercado ‘Pino Suárez?, por lo tanto es esta mesa de trabajo que les estamos comentando, obviamente todo tiene que ser apegado a la ley”.

Expresó que hay muy buena coordinación entre la CFE; el INAH, Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal y por supuesto que se considera las opiniones ciudadanas y las que se han generado en torno a este proyecto, pero no se debe perder de vista que es un proyecto muy necesario del cual los mazatlecos están muy agradecidos porque hablar de la modernización de una joya arquitectónica y de un ícono como dicho mercado no es cosa menor.

“Y lo que buscamos es una modernización, además del ordenamiento también estamos trabajando en ello, y sobre todo siempre buscando la seguridad de los usuarios y de los locatarios, ustedes recordarán que hace unas semanas tan sólo hubo ahí un corto circuito, entonces es una obra que sí es urgente, pero obviamente que se va seguir como marca la ley, vamos a seguir todos los pasos como marca la ley”, subrayó.

“Y vamos a poner también al centro las necesidades de las y los mazatlecos para que obviamente las banquetas del Centro tengan la movilidad que requieran y que también los usuarios del mercado y los locatarios también tengan la comodidad que necesitan siempre buscando la seguridad y la modernización de este Mercado Pino Suárez”.