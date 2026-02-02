Aún no se delimitan Áreas Naturales Protegidas en Mazatlán: Conselva

Conselva señala que en Mazatlán aún no delimitan sus Áreas Naturales Protegidas, terrestres ni marinas, para conservar ecosistemas, biodiversidad, recursos naturales y paisajes de valor excepcional.

Advirtió que el tema debe estar en la conversación ciudadana, pero apenas trabajan en un proyecto de declaratoria, expuso el director de programas de Conselva, Luis Bojórquez Rodríguez.

“No hay precedente en Mazatlán de Áreas Naturales Protegidas municipales y es un tema del que debería estar en la conversación ciudadana, pero ya se trabaja en un proyecto para hacer una declaratoria oficial en torno a este tema”.

Sinaloa cuenta con 22 Áreas Naturales Protegidas (ANP) que incluyen santuarios costeros, áreas de protección de flora y fauna como la Meseta de Cacaxtla y las Islas del Golfo de California, y otras reservas de importancia ecológica como Playa Ceuta y El Verde Camacho entre San Ignacio y Mazatlán administradas principalmente por la CONANP para conservar su biodiversidad, paisajes y recursos culturales, incluyendo zonas arqueológicas como Las Labradas, pero Mazatlán aún no tiene delimitadas sus zonas para protegerlas y conservarlas.

De hecho, agregó que se está dando un paso para ello con mesas de trabajo de manera conjunta con la Dirección de Ecología y Medio Ambiente para concretar esa idea, enfocando el esfuerzo en las zonas de captación de agua del municipio como las Presas Picachos y la Derivadora de Siqueiros que están en Mazatlán.

Lo anterior, dijo Bojórquez Rodríguez, porque otros municipios sí cuentan con estas áreas dentro del ordenamiento ecológico que han emprendido y que implica conservar, restaurar estas áreas y sus alrededores para proteger sus ecosistemas y biodiversidad.

“Estamos tratando de impulsar este tema de las áreas naturales protegidas. Empezar con un área e ir creciéndola sobre las áreas prioritarias de captación de área”.

Añadió que este proyecto debe involucrar a las comunidades y proporcionarles incentivos para que los pobladores emprendan acciones de conservación y protección y que debe ser priorizar del municipio el tema del ordenamiento ecológico.

Indicó que las Áreas Naturales Protegidas son zonas terrestres o marinas delimitadas, sujetas a un régimen jurídico especial para conservar ecosistemas, biodiversidad, recursos naturales y paisajes de valor excepcional y que estarían a cargo del municipio, como las que se cuidan con jurisdicción federal, estatal y nacional.

Según la Secretaría de Bienestar de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal actualmente hay 22 áreas naturales protegidas de casi 200 mil hectáreas protegidas, seis son federales, cuatro estatales, nueve municipales y tres destinadas a la conservación.

Y en Sinaloa, solo los municipios del Fuerte, Ahome, Guasave, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, Cosalá y Concordia cuentan con centros de preservación ecológica y Mazatlán, pese a que ya tiene dos áreas identificadas, hace falta el decreto del programa municipal de conservación.