Aún no se determina dónde se colocarán medidores de energía eléctrica del Mercado Pino Suárez: Planeación Municipal

Hasta el momento no se ha determinado dónde se colocarán los medidores del sistema eléctrico del Mercado Municipal José María Pino Suárez, pero se sigue analizando este tema, reiteró el director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable de Mazatlán, Julio César Osuna Sandoval.

“Estamos trabajando, hemos trabajado muy de la mano con Obras Públicas del Gobierno del Estado, con Obras Públicas del Municipio, hemos trabajado con el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), hemos hecho un trabajo coordinado, sin embargo, todavía estamos considerando, viendo las afectaciones que se pudieran tener, no tengo fecha exacta de cuándo se va tener el proyecto autorizado o en dónde van a estar, pero seguimos trabajando con ellos”, agregó.

El 23 de diciembre inició la construcción de unas bardas sobre la banqueta sur de la calle Leandro Valle, entre las calles Aquiles Serdán y Benito Juárez, que se dijo eran para colocar los medidores del sistema eléctrico que se está rehabilitando en el Mercado Municipal.

La construcción de dichas bardas generó fuerte inconformidad de comerciantes y ciudadanos que argumentan que obstruye el libre tránsito peatonal y de personas con alguna discapacidad en esa zona del Centro de la Ciudad, por lo que ya no continuó la edificación de una de las bardas cerca de la calle Benito Juárez, de la otra ya fue retirado el material del lugar.

Osuna Sandoval manifestó que en las mesas de trabajo dónde participan representantes de las dependencias mencionadas con anterioridad se analiza lo relacionado con la obra de electrificación del Mercado Pino Suárez donde el Gobierno del Estado invierte más de 23 millones de pesos.

”Es una obra que beneficia mucho a la ciudadanía, que beneficia mucho a los locatarios del mercado”, reiteró Osuna Sandoval.