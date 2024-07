Precisó que al principio en la Colecta Nacional se tenía como meta 2 millones de pesos, después 3 millones de pesos, sin embargo, nunca llegaban a esas metas, nada más se recauda un millón 500 mil pesos o un millón 800 mil pesos como mucho.

La directora administrativa de la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán informó que esa institución tiene un gasto al año de aproximadamente 15 millones de pesos y este año se espera a lo mucho recaudar 2 millones de pesos en esta colecta.

“Pero sí me ayuda por lo menos para comprar una ambulancia, ...los otros recursos nosotros damos servicios de ambulancias, por ejemplo los servicios especiales, si el Centro de Convenciones organiza un evento nos llaman y ese servicio nosotros sí lo cobramos, si alguien me pide un traslado o que un paciente que simplemente por comodidad no quiere que ande en camiones o de alguna otra forma nos llaman y nosotros trasladamos a ese paciente, siempre y cuando no esté en riesgo la vida y ahí cobramos, pero si el paciente está en riesgo su vida eso se considera una emergencia y no cobramos ningún peso”, dio a conocer.

“Igual aquí en el área médica (en el Hospital) se pide una cuota de recuperación de 50 pesos por las consultas, pero la mayoría no las cobramos porque son indigentes, orfanatos, de centros de rehabilitación a toda esa gente no les cobramos, pero esta forma como que nos vamos más o menos ayudando, aunado a la ayuda que se nos da de Catastro, ya ve que Catastro cuando se paga el Predial se retiene una partecita, eso nos ayuda bastante, hacemos sorteos, hacemos diferentes tipos de eventos, siempre estamos moviéndonos para recaudar”.

Expresó que con todo ello a veces no se tienen todos los 15 millones de pesos que se ocupan para operar todo el año y a veces apenas se logran obtener, a diferencie de empresas que tienen utilidades en Cruz Roja no tiene utilidades, trabaja en beneficio de la población, no para tener una utilidad.

“Ahorita los empresarios que nos donan son los de siempre, pero hay pequeños empresarios que es con los que queremos trabajar, no importa que nos den un peso, 10 pesos, 50 pesos, cualquier ayuda suma, si todos aportamos aunque sea 10 pesitos, todos, yo creo que sería de gran utilidad, 10 pesos yo creo que no nos afecta a nadie”, reiteró.

“Invitarlos a que realmente confíen en nosotros, que crean que ahí están los informes y el día que gusten pueden venir, visitarnos y ver cómo están nuestras instalaciones para que vean en qué se ha trabajado ese dinero que nosotros recaudamos”.