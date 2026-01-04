$!Aún puede apoyar a Melchor, Gaspar y Baltasar donando un juguete para hacer felices a niñas y este martes 6 de enero

MAZATLÁN._ Aún puede apoyar a Melchor, Gaspar y Baltasar donando un juguete para hacer felices a niñas y niños este martes 6 de enero.
A unas horas de este 6 de enero, Melchor, Gaspar y Baltasar, están abiertos a recibir el apoyo de los lectores, quienes año con año apoyan esta loable campaña , “Sé un Rey Mago”.
Usted amable lector puede sumarse a la campaña y hacer feliz a Axel, Kevin, Kendal, Kathia, Rzayaba, Keimy, Dylan, Guadalupe, Melany, Guadalupe, entre varios más, quienes desean un balón, una muñeca, una tablet, un celular, una bicicleta, un dinosaurio, una patrulla y carro de bombero de juguetes.
Esta edición, las historias publicadas no hablan de carencias materiales, pues sus relatos plasman la fortaleza de niñas y niños que a temprana edad aprendieron a convivir con la ausencia, ya que la campaña colabora por segundo año consecutivo con el colectivo de buscadoras Por Las Voces Sin Justicia, integrado por familias que viven la búsqueda diaria de un ser querido desaparecido o privado de la libertad.
De esta forma, la continuidad de la campaña durante esta época festiva ha permitido no solo recolectar obsequios, sino también fomentar valores como la empatía, generosidad y el compromiso social de toda una ciudad, contribuyendo a que el Día de Reyes deje una huella significativa en pequeños que enfrentan contextos adversos.
Para apoyar
Las donaciones se reciben en las oficinas de Noroeste, ubicadas en la calle Río Amazonas 602-A, fraccionamiento Campo Bello, junto a los Juzgados de lo Familiar; o puede llamar al 669 915 5200 para pedir pasar por ellos.