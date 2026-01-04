$!Aún puede apoyar a Melchor, Gaspar y Baltasar donando un juguete para hacer felices a niñas y este martes 6 de enero

MAZATLÁN._ Aún puede apoyar a Melchor, Gaspar y Baltasar donando un juguete para hacer felices a niñas y niños este martes 6 de enero.

A unas horas de este 6 de enero, Melchor, Gaspar y Baltasar, están abiertos a recibir el apoyo de los lectores, quienes año con año apoyan esta loable campaña , “Sé un Rey Mago”.

Usted amable lector puede sumarse a la campaña y hacer feliz a Axel, Kevin, Kendal, Kathia, Rzayaba, Keimy, Dylan, Guadalupe, Melany, Guadalupe, entre varios más, quienes desean un balón, una muñeca, una tablet, un celular, una bicicleta, un dinosaurio, una patrulla y carro de bombero de juguetes.