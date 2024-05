Dos incendios en la zona rural al norte de Mazatlán permanecen activos y han movilizado a Protección Civil del Estado en coordinación con Sedena, Marina, Conafor, Protección Civil Municipal y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios Mazatlán, quienes han trabajado sumando esfuerzos con el objetivo de resguardar a las comunidades que se encuentran cercanas, como El Moral y El Guamuchilito.

Las complicaciones para mitigar estos incendios forestales se han dado principalmente por lo inaccesibles que se encuentran estas áreas, en donde no es posible ingresar si no es por medio de helicópteros, así lo dio a conocer el Primer Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Mazatlán, Saúl Robles Chávez.

“Lamentablemente estuvimos monitoreando dos incendios esta semana, donde son zonas inaccesibles, para poder acceder al área del incendio se necesitan helicópteros y la verdad el recurso que nosotros tenemos es muy limitado para eso, es puro equipo motriz terrestre que no que no puede llegar a donde están las áreas de incendio”, declaró.

“(En el Guamuchilito) si es un incendio que está bien extendido, pero no está en riesgo la comunidad, lo que sí es que el humo en la noche no logra estratificarse, se queda estancado y queda en el pueblo, hasta la mañana que ya llega llega la luz del día, empieza a dispersarse el humo, pero es algo con lo que vamos a estar batallando varios días, pero en realidad no podemos hacer nada”, señaló.

Aunque se trata de incendios alejados de las comunidades, se corre el riesgo de que avancen y con un cambio en los vientos se extienda, explicó Robles Chavez, que pese a que el entorno donde se ubican no es muy cambiante, no bajan la guardia.

“Nosotros esta semana atendimos la comunidad del Moral, que si bajó el incendio a una parte donde podíamos acceder, a donde pudimos hacer una una serie de ‘guardarrayas’ para que el fuego ya no caminara más, logramos contenerlo ahí, pero el incendio sigue en las copas de los cerros, son lugares donde no podemos llegar”, precisó.

Robles Chávez mencionó que, si bien, tanto el Gobierno del Estado como el Ejército cuentan con helicópteros, debe existir un protocolo para obtener la autorización para ser usados, esto incluye una planeación detallada y todo una logística, pues los incendios forestales, son considerados de los incendios más peligrosos que se pueden suscitar.

“Ahorita si tú vas a las áreas te vas a encontrar con que hay áreas de pinares, hay árboles que son muy fáciles de quemar, hay matorrales altísimos, que cuando llega el fuego los quema bastante rápido y te ves involucrado, lamentablemente en Concordia, hubo lesionados y puedes hasta perder la vida”, comentó.

“Son incendios que necesitan planeación, necesitan revisiones, trabajarlos a muy tempranas horas, porque ya a mediodía o cuando está la tarde ya no es recomendable; y esos incendios generalmente no se pueden atacar de abajo hacia arriba, tienen que ser siempre de arriba hacia abajo, de acuerdo al área donde estamos parados”, dijo.

“Siempre tenemos que estar en un área que nosotros le llamamos el ‘área negra’, todo lo que ya está quemado, porque si nos ponemos del otro lado donde todavía no está quemado, entonces ahí es donde llega el fuego y nos quema”, agregó.

Esta no es la primera vez que la corporación de auxilio a cargo de Saúl se involucra en estos trabajos, el año anterior brindaron apoyo en Concordia en tres ocasiones y este año, junto a la Coordinación de Protección Municipal, a cargo de Eloy Ruiz Gastelum, han brindado respaldo en trabajos de mitigación y monitoreo.

En la actualidad dos de los factores que provocan que el fuego inicie en estos ambientes tan propicios para su propagación son el cambio climático, debido a la sequía y las altas temperaturas; y el factor humano de la mano con los descuidos y prácticas de riesgo, describió.

“Generalmente es el factor humano, el descuido, que dejaron una fogata, que hay gente que una parcela se le salió de control, carboneras que están en medio del monte, ese tipo de situaciones que la gente no prevé, y después yo creo que a ellos lo que tenemos que ajustar primero que nada, decirles que ‘si vas a hacer esto, se tiene que hacer de esta forma’, con la forma más segura para que no pasen ese tipo de situaciones”.

“El cambio climático es el que está afectando más ahora, aquí en Sinaloa no habíamos tenido incendios forestales por muchos años y ya tenemos dos años con incendios activos todo el año y es algo que se va a seguir dando”.