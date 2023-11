Todavía no se sabe si vendrá o no en diciembre el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a inaugurar el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Sinaloa, que se construye en Mazatlán, manifestó el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

”Todavía no se sabe, no tenemos información”, expresó Rocha Moya.

Ante los planes que se tienen de que el CRIT Sinaloa tiene que estar funcionando ya el próximo 16 de diciembre cuando se realice el Teletón 2023, el Gobernador expresó que el inmueble no necesariamente tiene que ser inaugurado antes de esa fecha en que ya esté funcionando.

”No necesariamente, no lo sabemos, yo estuve con el Presidente ayer (el lunes) y no me lo dijo, entonces todavía nos sabemos”, reiteró Rocha Moya.

Fue el 1 de marzo del presente año cuando con la colocación de la primera piedra inició la construcción del CRIT Teletón Sinaloa, en un terreno ubicado en el Libramiento Luis Donaldo Colosio, cerca del Centro de Seguridad Ciudadana, en la Colonia Huertos Familiares, en este puerto.

En el inmueble se invierten cerca de 200 millones de pesos que aportaron aproximadamente 20 millones de mexicanas y mexicanos en el Teletón realizado en diciembre del 2022.

”Es un Centro que no incluye lo que no ha incluido ninguno de los Centros Teletón que hemos construido en México en 25 años, que es ésto, pues que incluye un Centro para atender a niños con autismo, y un Centro para atender a niños con discapacidad neuro músculo esquelética, discapacidad motriz”, dijo en esa ocasión el presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landeros Verdugo.

En ese evento el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, agradeció el que se haya escogido a Mazatlán para la construcción del CRIT Teletón Sinaloa, y dijo que esta entidad es la primera en el país que otorga pensión a todas las personas que tengan alguna discapacidad.

Durante este año se construyeron de manera simultánea el CRIT Teletón en Tlapa, en la montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres del país, el cual fue inaugurado el domingo pasado, y aunque estaba programada la asistencia del Presidente de la República, no acudió porque afuera se realizó una manifestación de maestros.

En los últimos meses se ha mencionado que el Presidente de la República vendrá a Mazatlán a inaugurar el CRIT Teletón Sinaloa en diciembre, pero hasta el momento no se sabe si acudirá o no, de acuerdo con lo que expresó este 28 de noviembre el Gobernador del estado.