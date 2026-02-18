$!Aunque fueron tres las víctimas fatales, SSP solo reconoce dos en su balance del Carnaval de Mazatlán 2026

A pesar que durante el periodo en que se desplegó el operativo de seguridad para el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 se registraron tres personas fallecidas en hechos violentos, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal únicamente confirmó dos dentro de su balance.
El titular de la corporación, Jaime Othoniel Barrón Valdez, informó que el saldo del operativo fue de dos personas fallecidas y 82 detenciones por faltas administrativas al precisar que solo se contabilizaron los hechos ocurridos del 12 al 17 de febrero, por lo que solamente se contabilizó el caso de los dos jóvenes abatidos cerca de Real del Valle, el pasado 12 de febrero.
“Solamente tenemos registradas las dos personas de Real del Valle, las cuales lamentablemente perdieron la vida”, declaró.
Sin embargo, el operativo del Carnaval tuvo banderazo inicial desde el pasado martes 3 de febrero encabezado por el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, en donde se aseguró que las personas pueden disfrutar de este destino turístico con confianza, ampliando el periodo de vigilancia especial previo a las fechas centrales de la fiesta.
Ante esto, el funcionario explicó que el hecho violento ocurrido en la colonia Centro el pasado 10 de febrero, días antes del arranque formal de las festividades no fue incluido en la estadística, ya que la dependencia delimita la contabilización únicamente al periodo comprendido del 12 al 17 de febrero.
El martes 10 de febrero, cuando ya tenía una semana el operativo del Carnaval en Mazatlán, un hombre fue asesinado de al menos 8 disparos cuando se encontraba en el crucero de las calles Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, en pleno Centro de Mazatlán, alrededor de las 18:30 horas.
“Nosotros mantenemos el operativo del 12 al 17, es como se hace la contabilización del número de personas, incidentes, atenciones médicas, eventos delictivos que se podrían presentar, los cuales en estos momentos en todas las áreas de mayor afluencia se atienden de manera habitual con los elementos que se tienen asignados en los diferentes sectores”, dijo.
En este sentido, la postura de la SSP deja fuera del balance oficial un tercer homicidio registrado en el contexto previo al Carnaval, a pesar de que el despliegue de seguridad ya había iniciado días antes con el banderazo institucional.
82 detenciones por faltas administrativas
En lo que respecta a personas detenidas, el funcionario precisó que durante los seis días del Carnaval fueron aseguradas 82 personas por faltas administrativas, principalmente relacionadas con alteraciones al orden público.
En total, fueron 53 detenidos por alterar el orden público, 11 por realizar necesidades fisiológicas en la vía pública, 8 por entorpecer la labor policial, 6 por insultos a la autoridad, 2 por la portación de armas punzocortantes y 2 por alterar el orden familiar.
Según la información compartida por Seguridad Pública, la zona con mayor número de detenciones fue Olas Altas, donde se concentraron 65 casos, seguida del área del desfile con 8 y el sector del parador turístico de las Letras de Mazatlán, con 9.
Además, dentro del operativo ‘Conduce Sin Alcohol’, dos personas fueron detenidas al confirmarse que contaban con órdenes de aprehensión vigentes.
En el informe presentado por la Secretaría de Seguridad Pública, se detalló que se brindaron 44 atenciones médicas, se localizaron a 9 personas reportadas como extraviadas y se controló un incendio sin que se reportaran mayores consecuencias.
Asimismo, tres personas fueron puestas a disposición del Sistema DIF municipal por situaciones que requirieron intervención de carácter social.
El operativo cubrió las zonas de mayor concentración, donde se registró una asistencia total de un millón 346 mil 370 personas, siendo el desfile del domingo donde se concentró a más de un millón de asistentes, mientras que Olas Altas y otros puntos registraron cifras significativas de afluencia.
Barrón Valdez señaló que los dos decesos representaron los hechos de mayor gravedad reportados durante el periodo festivo, mientras que la mayoría de las intervenciones correspondieron a faltas administrativas vinculadas al comportamiento en espacios públicos.