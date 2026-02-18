$!Aunque fueron tres las víctimas fatales, SSP solo reconoce dos en su balance del Carnaval de Mazatlán 2026

A pesar que durante el periodo en que se desplegó el operativo de seguridad para el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 se registraron tres personas fallecidas en hechos violentos, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal únicamente confirmó dos dentro de su balance.

El titular de la corporación, Jaime Othoniel Barrón Valdez, informó que el saldo del operativo fue de dos personas fallecidas y 82 detenciones por faltas administrativas al precisar que solo se contabilizaron los hechos ocurridos del 12 al 17 de febrero, por lo que solamente se contabilizó el caso de los dos jóvenes abatidos cerca de Real del Valle, el pasado 12 de febrero.

“Solamente tenemos registradas las dos personas de Real del Valle, las cuales lamentablemente perdieron la vida”, declaró.

Sin embargo, el operativo del Carnaval tuvo banderazo inicial desde el pasado martes 3 de febrero encabezado por el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, en donde se aseguró que las personas pueden disfrutar de este destino turístico con confianza, ampliando el periodo de vigilancia especial previo a las fechas centrales de la fiesta.

Ante esto, el funcionario explicó que el hecho violento ocurrido en la colonia Centro el pasado 10 de febrero, días antes del arranque formal de las festividades no fue incluido en la estadística, ya que la dependencia delimita la contabilización únicamente al periodo comprendido del 12 al 17 de febrero.