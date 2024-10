Mazatlán | Violencia

Aunque menos que en Culiacán, Mazatlán ha tenido afectaciones por violencia en Sinaloa: Tere Guerra

Recalcó que ese es un llamado a la sociedad porque el estar reproduciendo mensajes de miedo, que no se quiere subestimar y venir a decir que no hay una situación de contingencia, sino que las cosas son normales, no se reconoce que hay una situación delicada, pero tampoco se debe multiplicar a un extremo