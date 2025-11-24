$!Aunque no hay cierre de casetas en el sur de Sinaloa sí baja tránsito vehicular

Aunque en el sur de Sinaloa no hay cierre de casetas de peaje por manifestaciones de agricultores y transportistas como en el centro y norte de la entidad, sí ha disminuido hasta en un 80 por ciento el tránsito vehicular en las autopistas de la región.
Personal de la Guardia Nacional Carreteras dio a conocer que esta mañana permanecen libres de manifestantes y abiertas a la circulación vehicular las casetas de cobro de Mesillas, Concordia, en la autopista Mazatlán-Durango, la de El Vainillo, en el Libramiento Mazatlán, y la de Mármol, en la autopista Mazatlán-Culiacán.
“Acaban de reportar que ya cerraron la de Costa Rica, en Culiacán”, dijo el personal consultado.
Con dicho cierre agregó que disminuirá aún más el tráfico vehicular por la autopista Mazatlán-Culiacán que hasta antes de las 10:00 de la mañana ya había bajado en cerca de 89 por ciento con relación a un día normal, principalmente de unidades de carga.
Ante el anuncio del cierre de casetas de cobro en las autopistas de Sinaloa como parte del Paro Nacional que realizan productores y transportistas, las unidades ya no pueden transitar libremente por todas las carreteras de cuota de la entidad o esperan en algún punto del Estado a que se reabran las vialidades para continuar su trayecto tanto al norte como al sur del País.
En las casetas de peaje en Mazatlán y Concordia se tiene presencia de personal de la Guardia Nacional Carreteras.
En el caso de Sinaloa los productores y transportistas exigen atención inmediata del Gobierno federal ante la crisis del sector agrícola, la falta de precios de garantía y el aumento de los costos operativos y a nivel nacional también se demanda seguridad en las carreteras.
Los organizadores han advertido que de no recibir respuesta por parte de las autoridades federales los bloqueos en casetas del centro y norte de la entidad, que en algunas son de manera intermitente, podrían extenderse a otras casetas del estado y mantenerse por tiempo indefinido.