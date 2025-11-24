$!Aunque no hay cierre de casetas en el sur de Sinaloa sí baja tránsito vehicular

Aunque en el sur de Sinaloa no hay cierre de casetas de peaje por manifestaciones de agricultores y transportistas como en el centro y norte de la entidad, sí ha disminuido hasta en un 80 por ciento el tránsito vehicular en las autopistas de la región. Personal de la Guardia Nacional Carreteras dio a conocer que esta mañana permanecen libres de manifestantes y abiertas a la circulación vehicular las casetas de cobro de Mesillas, Concordia, en la autopista Mazatlán-Durango, la de El Vainillo, en el Libramiento Mazatlán, y la de Mármol, en la autopista Mazatlán-Culiacán.

“Acaban de reportar que ya cerraron la de Costa Rica, en Culiacán”, dijo el personal consultado. Con dicho cierre agregó que disminuirá aún más el tráfico vehicular por la autopista Mazatlán-Culiacán que hasta antes de las 10:00 de la mañana ya había bajado en cerca de 89 por ciento con relación a un día normal, principalmente de unidades de carga.