Aunque reconoce que aún hay deficiencias, el Alcalde sustituto de Mazatlán, Édgar González Zataráin, dijo que la meta que se puso en su administración la va cumpliendo, no era terminar con todos los problemas, pero se avanza muy bien.

“En algunos casos ya estamos sobrepasados, en la mayoría de los casos, nosotros ahí vamos cumpliendo las metas, no nos hemos quedado rezagados. En algunos pequeños casos como el tema de la regularización que sí hemos avanzado, pero no como queríamos, pero ahí vamos, no vamos tan bajo, en la mayoría vamos muy bien, vamos excelente”, añadió González Zataráin.