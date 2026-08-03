Aunque sí se han registrado detonaciones de balas y explosivos, muchos reportes son de cohetones: autoridades de Mazatlán

Aunque en esta confrontación entre grupos delictivos que se presenta en Mazatlán sí se han registrado algunas detonaciones de disparos y explosivos, muchos reportes son de detonaciones de cohetes, manifestaron la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala y el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.

“Ahorita estuvimos platicando de varias cosas, pero fíjese que hay mucho cohetón y dicen que son detonaciones, sí ha habido un poco Secretario, de lo que comentaban”, expresó Osuna Zavala la mañana de este lunes al salir de la reunión de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz realizada en el Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado, C4.

“Sí ha habido, realmente el hecho que fue muy evidente es el de la Marina (Avenida la Marina), que es la segunda vez que les ocurre a ese centro, el el cual al interior encontraron con gente armada y ya está la Fiscalía en todo tipo de investigaciones, que es el hecho que se presentó el fin de semana”, la secundó el Secretario del Ayuntamiento, Ríos Pérez.

“Como dice la Presidenta ha habido muchas quejas y que han dicho que es por disparos, se acude al lugar y la verdad no es tal, sino hay faltas administrativas como gente tomando en la vía pública y que muchos vecinos, yo creo que por la molestia que provoca también alguien que esté a altas horas con música alta, tomando, pues dicen es la única forma que ahorita nos vayan a acudir rápido la Policía es que le digamos que están haciendo ahí disparos, que es lo que sí ha ocurrido muchísimo el fin de semana, pero la verdad es que no ha sido tal en muchos de los casos”.

En el caso que ocurrió el fin de semana en la Colonia Jaripillo dijo que fue un ataque directo contra unos departamentos de una persona y este caso también la Fiscalía ya lo tiene en investigación, continuó.

“Sí (se trataron estos hechos en la Mesa de Seguridad) y recordarles que hay dos grupos en pugna que finalmente ellos aunque esté la autoridad y andan vigilantes de qué lugares andan para cometer algo y aún así se atienden de forma inmediata por parte de los operativos que andan en todos los lugares”, manifestó el Secretario del Ayuntamiento.

“Yo les decía la vez anterior, aunque todo el operativo turístico esté funcionando muy bien a nosotros nos sigue preocupando que colonias o que en lugares de comunidades rurales se presenten estos hechos sabiendo de qué es el origen, por eso es el reforzamiento que se tiene, se está atendiendo de forma muy urgente, inmediata porque hay mucha proximidad de parte de muchos elementos, ya sea del Gobierno federal, estatal y no se diga del municipal, pero hay una coordinación que se están atendiendo todos los eventos”.

Reiteró que en el caso de los explosivos que se han reportado sí son tal porque tienen pólvora, pero son cohetes de pólvora para generar ruido y para generar también alguna psicosis.

“Muchos no han sido como tales explosivos, sí son explosivos porque tienen pólvora, pero son de esos baretos fuertes de pólvora para generar ruido y para generar también alguna psicosis, pero todo también se tiene muy detectado y se está atendiendo”, recalcó.

También recordó que el domingo en colonias y fraccionamientos privados hubo muchos retenes puestos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y otros organismos previendo acotar el paso a la gente que intente cometer hechos delictivos, revisan a motociclistas y está bajando mucho la incidencia que se tenía.

El modus operandi que había de gente con armas es que lo hacían en motocicletas y casi siempre donde iban dos personas en la unidad, expresó, por lo que se implementaron retenes en toda la ciudad para revisar a todos los motociclistas, pero donde sí los paraban definitivamente es donde iban dos personas.

“Y ahí en las revisiones hay cosas más administrativas, pero también se han detectado personas que llevan y que son presentadas donde corresponden”, continuó Pérez Ríos.

En el caso del retén militar que fue retirado en Cerritos dio a conocer que ahorita se tienen retenes por todos lados de Mazatlán.

“Que el año pasado el que estaba a cargo de Sedena haya llegado a una negociación con un grupo de empresarios de decir vamos a ponerlo aquí, porque era permanente porque no había, en este momento tenemos todo un operativo en toda la ciudad, en todo el municipio se tienen todos los recorridos o ponen algún tipo de retén cuando así lo ven y lo consideran necesario”, dijo Ríos Pérez.

“Pero en este momento está llena la ciudad de un operativo, cuando termine es cuando vamos a buscar otra vez las necesidades, platicando con todos los sectores, si tal o cual punto merece estar un operativo permanente, en este momento estamos en un operativo más general y más amplio”.

Reconoció que ese puesto de revisión sí favorecía mucho porque en ese momento no se tenía un operativo general, pero cuando se termine el actual despliegue se buscará la manera en cómo generar condiciones y que se mantenga constante la seguridad de los tres órdenes de Gobierno.