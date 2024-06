MAZATLÁN._ El control de la farmacia y del almacén del Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” se ha automatizado para prevenir el robo de medicamentos y actualmente no se ha detectado esa práctica como sí ocurrió el inicio de la actual administración municipal cuando fueron investigados y cesados 6 trabajadores, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Vamos a reforzar, de hecho disminuyó, recuerden cuando iniciamos la administración acusamos, incluso algunos se fueron al Órgano Interno y algunos se fueron a investigación porque había desvío y robo de medicamento, al inicio de la administración, ya hoy en día no tenemos detectado nada, hemos sido muy cuidadosos, el control de almacén se ha automatizado, llevamos un mejor control”, continuó González Zataráin.

“El control de farmacia se ha automatizado, no digo que por ahí no se den algunas cosas que no alcanzamos a ver, siempre van a buscar cómo robarse un medicamento, por qué, porque por ejemplo hay medicamentos que cuestan más de 100 mil pesos, medicamentos de 50 mil, 80 mil pesos y a veces hay medicamentos que le quieren dar a una persona aunque no sean tan costosos, que no es un derechohabiente y quieres hacer el favor a alguien y buscas la manera de sacar el medicamento por muchas razones”.

Reiteró que hoy en día no se tienen casos detectados, se ha estado muy vigilantes de ese tema y así lo van a seguir haciendo.

“Hoy en día no tenemos nosotros casos detectados, hemos estado muy vigilantes de ese tema y lo vamos a seguir haciendo, nos ha rendido el tema del medicamento, no hemos tenido problema con el medicamento, tú vas a la farmacia o al almacén y está llena y está fluyendo, hasta el personal y el derechohabiente se ha hecho más hasta exigente en ese sentido porque como hay de todo cuando le falla un medicamento (dice) es que no hay una vitamina, pero algo ya no tan urgente y lo reponemos inmediatamente porque es lógico, la farmacia tiene, hasta las farmacias particulares tienen de pronto un desabasto de algún medicamento”, continuó.

“Pero en lo particular nosotros vamos bien en ese sentido también y hemos mejorado bastante, mucho, mucho ahí”.

Lo anterior lo dijo a pregunta expresa sobre el robo de medicamento detectado en un Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Culiacán, por lo que durante la semana que está por concluir fueron detenidos cinco presuntos responsables de esos hechos.

Precisó que algunos de los trabajadores del Hospital Municipal investigados al principio de la actual administración fueron despedidos, fueron como seis personas.

“Pero se hizo limpia ahí, prácticamente se movieron las personas, se despidieron y se metió mayor control en el tema de ahí del almacén”, reiteró.

Precisó que cuando se tienen pruebas suficientes se presentan denuncias penales, cuando se tienen los elementos, los testimonios, cuando hay forma de ser testigos, pero cuando son débiles las pruebas por lo menos administrativamente, por lo que se despidió a esos trabajadores.

Lo mismo se despidió a unos trabajadores de Aseo urbano que robaron cable en una empresa, aunque sean sindicalizados o de confianza se ha actuando al respecto, continuó González Zataráin.