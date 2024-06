MAZATLÁN._ Durante las lluvias hay automovilistas que no cumplen con las indicaciones de Protección Civil y se meten a las zonas inundadas provocando que se queden atascados y con riesgo de que se los lleven la corriente de agua, por lo que es necesario acatar las recomendaciones, exhortó Saúl Robles, comandante de Bomberos Voluntarios de Mazatlán.

El comandante informó que es necesario evitar accidentes, que los ciudadanos cumplan con las indicaciones establecidas por las autoridades, pues se reportaron varios autos atascados en los llamados “encharcamientos” al no tener cuidado.

“Posteriomente a esto, nos sigue causando problemas que la ciudadanía no acate las indicaciones, porque estas lluvias fueron con información de bastan tiempo por parte de Protección Civil del estado. Por esta razón salen a la calle y siguen viendo encharcamientos de más de 50 centímetros y se siguen metiendo, entonces para nosotros es problema, la gente cuando ve encharcamientos de más de 40 centímetros, los carros que son potenciales a que floten generalmente son los vehículos compactos, y esos encharcamientos los pueden llevar a una canal o arrastrar una corriente, algo que detalla muy bien Seguridad Pública al cerrar ciertas calles y avenidas”, dijo Robles en entrevista con Noroeste.

Comentó que su labor durante estas primeras recientes lluvias fue en segunda línea, es decir, apoyaron a Protección Civil en lo que se necesitaba en el rescate de diferentes personas y automóviles que se vieron afectadas.

“En estas primeras lluvias nosotros fuimos servicio de segunda respuesta para la primera línea que fue Protección Civil municipal, nos coordinamos con ellos y la policía acuática, nosotros éramos un equipo de respuesta B para apoyarlos, ya que no sabíamos la magnitud que teníamos en la ciudad todavía, nos mantuvimos al margen para poderlos apoyar”, afirmó.

A protegerse bien ante las lluvias

El comandante de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, recomendó a la ciudadanía que durante las lluvias hay que tomar precauciones principalmente en las casas, guardar baterías y no tener tantos aparatos eléctricos conectados, así como acudir a refugios si es necesario.

“Le recomendaría a la gente que cuando ya hayan lluvias previstas por parte de Protección Civil tomen precauciones, principalmente en nuestras casas; puede haber racha de viento, así que hay que asegurar ventanas, cerrar los tanques de gas, no es necesarios tener muchos aparatos conectados, desconectar los aparatos eléctricos para que no haya sobrecargas de energía y nos cause más problema. Hay que tener lámparas a la mano, teléfono cargado, baterías externas para llamar a emergencias; todas estas precauciones las debemos tener en casa, y sobre todo un plan familiar” señaló.

“En caso de que vivamos en una zona que se inunda, evacuar a tiempo o atender la recomendación de refugios más cercanos”, señaló Robles.