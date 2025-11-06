$!Autores mazatlecos reflexionan sobre identidad y territorio desde el mar

El encuentro reunió a los escritores Leonor Ramírez, Saúl Valdez, Julio Zataráin y Fernando Alarriba, quienes hablaron de sus inicios en las letras escritas con los estudiantes asistentes al Aula Magna, donde se realizó la actividad.

Como parte de las actividades de la Feria del Libro y Autores Sinaloenses 2025, “Letras que nacen del mar”, de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Mazatlán, se realizó el Conversatorio “Escribir desde el mar: identidad y territorio en la literatura mazatleca”.

Entre la relatoria de los talentosos escritores, comentaron cómo ha influido la presencia del mar en sus trabajos literarios, el cual está sumamente arraigado en todo aquel que se precie de ser mazatleco, de manera tal que hace acto de presencia en sus obras.

Los autores compartieron que, una vez sumergidos en la literatura, ya no pueden dejar de escribir aunque se dediquen a otras cosas en sus vidas personales y, además, invitaron a los jóvenes a cultivar el gusto por la lectura.

La actividad estuvo moderada por la poetisa Silvia Michel Acosta, docente de la UAdeO, Unidad Regional Mazatlán, y organizadora del evento.