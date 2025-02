$!Autoridad no va resolver por sí sola crisis de violencia, se requiere participación de la sociedad: CEDH

La autoridad no va poder resolver por sí sola la crisis de violencia que se vive en Sinaloa y que ya ha dejado varias afectaciones además de homicidios y desapariciones, como el robo de más de 3 mil vehículos, pérdidas de hasta 36 mil empleos y daños económicos por más de 20 mil millones de pesos, se expuso en el conversatorio Cultura, violencia y derechos humanos.

“Yo digo tenemos un problema pero muy, muy serio, lo que yo he planteado antes de llegar a esta Comisión Estatal, hoy lo reitero, a lo que le hemos puesto mucho énfasis es buscar acercar a la autoridad con la sociedad partiendo de que la autoridad no va a poder resolvernos el problema por sí sola, o participa la sociedad y podemos encaminar los esfuerzos hacia la solución del problema o esto se nos va a seguir profundizando y prolongando, no va ser un asunto de la noche a la mañana, pero sí consideramos que la autoridad sola va a resolvernos el problema, no por más soldados y por más armas que traigan”, expresó el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa.

“Lo que sí fui muy claro cuando digo que las bayonetas nos sirven para todo, menos para sentarnos en ellas, entonces es lo mismo, no es solo un asunto de armas, ni de policías, ni de drogas, aparte habría que agregarle todas las violaciones de derechos humanos que se cometen con el actuar de la autoridad que no aceptan tan fácilmente que las cosas también llevan errores, ...entonces yo digo que lo que hay que buscar es este tipo de conversatorios deben darse, la Universidad tiene muy que dar, pero el resto de las universidades tanto públicas como privadas tienen mucho que aportar en esto”.

En el evento organizado por la cuerpo académico Movimiento Migratorio y Desarrollo Regional en el auditorio “Gustavo Lozano” de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Mazatlán y moderado por el catedrático Omar Lizárraga Morales, agregó ante el alumnado, personal académico, integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas e invitados que es importante sentarse y escuchar y todas las críticas que tengan que escuchar la autoridad debe escucharlas y debe asimilarlas y debe buscar corregir mucho del trabajo que está haciendo si no, no se van a encaminar los primeros pasos hacia la solución de este problema.