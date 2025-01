Autoridades de Mazatlán buscan alternativas para construir el relleno sanitario

Se andan viendo las alternativas sobre el lugar donde se construirá el Relleno Sanitario en Mazatlán y se tiene el apoyo del Gobernador del Estado para resolver este tema, manifestó el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.

“Son alternativas que andan buscando, se andan viendo, en concreto no se puede decir vamos a hacer esto cuando no se tiene amarrado, pero están trabajando primero en subsanar todas las cosas que el juez dictó, hasta ahí es donde tenemos claro y que se les está dando a conocer”, añadió Ríos Pérez.

“Y ya con el juez van a estar viendo las salidas que se tengan... eso el juez ya se los va a comentar de qué forma se tiene que resolver, lo importante aquí es que hay un apoyo ya muy importante y significativo de parte del Gobernador para resolver ese problema, yo creo que es lo más importante que tenemos ahorita a la mano y eso va ayudar mucho”.

Ante demandas colectivas en contra del Basurón Municipal de Mazatlán, desde el Gobierno Municipal anterior que ya tuvo que pagar una multa de 50 millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria, se trabaja en el cierre de dicho basurón y se comenzó por etapas.

Sin embargo, al no concretarse el lugar en dónde se construirá, en esa misma administración municipal pasada se contempló la construcción de un Relleno Sanitario en un área de lo que es el mismo basurón mientras se construye el nuevo Relleno Sanitario en otro lugar de este mismo municipio y que no genere contaminación a pobladores aledaños a esa zona.

Entre las diferentes opciones que se manejaron fueron en terrenos de Miravalles, El Habal y Palmillas, pero ante la oposición de habitantes de comunidades cercanas y no concretarse otros temas como el acceso, no se ha construido este recinto para que se lleve la basura que se genera en Mazatlán y no genere contaminación en el área aledaña.

Durante una gira de trabajo que realizó el pasado viernes en Mazatlán, el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, anunció la construcción de algunas obras, entre ellas un Relleno Sanitario en este municipio.