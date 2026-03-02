$!Autoridades de Mazatlán ponen en marcha obra de barda perimetral en el Jardín de Niños ‘Agustín Yáñez’

Con el objetivo de garantizar mayor seguridad a los pequeños alumnos y docentes del Jardín de Niños “Agustín Yáñez”, en el Fraccionamiento Arboledas I, el Gobierno de Mazatlán realizó el banderazo oficial para el arranque de obra de una nueva barda perimetral en sus instalaciones, el cual tendrá una inversión de casi un millón de pesos. Junto a otros funcionarios, mandos militares y navales, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez encabezó la ceremonia del Lunes Cívico en el Jardín de Niños “Agustín Yáñez”, donde hizo oficial el inicio de la obra.

La barda constará de 73 metros lineales y 2 metros con 10 centímetros de altura, iniciando los trabajos la próxima semana. “Arrancaremos hoy la construcción de la barda perimetral de este plantel; obra que fue muy pedida por los padres de familia, por su directora, por los maestros y que hoy vamos a hacer realidad. Esta obra casi costó un Millón de pesos, que es una inversión que va a rodear de seguridad y de dignidad este espacio, donde sus hijas e hijos vienen a vivir sus primeros años de vida”, expresó Palacios Domínguez.

Indicó que es parte de un Plan de Obras que su Gobierno tiene para este 2026, en el que se buscará mejorar la infraestructura educativa en favor de los mazatlecos. Actualmente tienen 15 proyectos estimados en un monto de 22.9 millones de pesos, que ya fueron aprobados por Cabildo. Marisol Maldonado Benítez, directora del Jardín de Niños “Agustín Yáñez”, agradeció el apoyo de las autoridades en busca de tener un espacio de estudio más moderno y seguro para los pequeñines, pues en el pasado habían sufrido de robos por no tener construida una barda en ese lado del plantel.