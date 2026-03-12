$!Autoridades de Mazatlán responden a reclamo de Jardín de Niños Bertha Von Gloumer

Autoridades municipales y de Protección Civil se comprometieron a resolver diferentes necesidades de seguridad y limpieza del Jardín de Niños Bertha Von Gloumer, de la Colonia Tierra y Libertad. Padres de familia de los alumnos del plantel educativo habían denunciado a través de redes sociales sus necesidades y peticiones a las autoridades en relación a la demolición y limpieza del edificio de la tienda Issste, ubicado sobre la Avenida Ejército Mexicano y que está abandonado desde hace años.





Los padres habían convocado para la mañana de este jueves un bloqueo sobre el cruce de Ejército Mexicano y Río Grijalva para exponer su situación, pero desde muy temprano el departamento de Servicios Públicos acudió al lugar para limpiar y quitar escombro de la mencionada tienda que se encuentra en ruinas y que está a un lado del Jardín de Niños, mismo que desde hace años sufre el riesgo que les vaya caer encima unas bardas que están a punto de derrumbarse. “Son años con este problema, no son dos, ya tengo aquí ocho años y desde ese tiempo he estado haciendo diligencias para que nos derrumben esa barda, nos derrumbaron un pedacito, pero a causa de eso ellos (indigentes) empezaron a desprender el fierro que es lo que ellos venden y queman basura casi a diario y ponen en riesgo a la escuela y a los pequeños”, explicó Elizabeth Bórquez Soto, directora de Jardín de Niños Bertha Von Gloumer.

“Hace días tuvimos que evacuar por el fuego y el humo que estuvo feo para los niños, entonces la solicitud de los papás es eso que los saquen (indigentes), que derrumben esa bodega, porque sacan a unos y llegan otros y así hemos estado”. De igual manera Seguridad Pública llegó al lugar para desalojar a los indigentes que viven en ese espacio y que únicamente provocan desmanes a los vecinos, quemando basura con regularidad lo que provoca un riesgo a los pequeños de la escuela. Al lugar acudió Francisco Javier García Piña, director de Bienestar y Desarrollo Social, quien comentó que el Ayuntamiento apoyará a los padres de familia y solicitará que el edificio sea demolido ya que representa un riesgo tanto para los alumnos y profesores, así como para los vecinos. Explicó que se apoyará al jardín de niños con material de construcción para subsanar algunos daños, además de que se pretende colocar malla ciclónica para evitar que los vándalos ingresen de nuevo.



