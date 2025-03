Tras manifestar que los buscadores de personas han sido heroicos, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras, recalcó que el gran reto para las autoridades ya no solamente es buscar laboratorios de fentanilo, sino también buscar centros de exterminio humano, pues se dice que puede haber muchos más en el País.

“Es realmente una realidad que por desgracia las autoridades no la habían detectado en todo lo que era y todo lo que se realizaba ahí, y lo hallaron los grupos de buscadores de personas, no lo halló la Guardia Nacional, ni el Ejército, ni ninguna policía, sino los voluntarios, realmente estos buscadores de personas y estas buscadoras de personas han sido heroicos, de su propio dinero, de su propio tiempo, alentados porque muchos de ellos y de ellas están buscando hijos desaparecidos, si no los encuentran vivos pues quieren aunque sea sus cuerpos para darles una sepultura digna”, añadió Monseñor Espinosa Contreras en entrevista.