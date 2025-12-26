Autoridades revisan avances en caso de Herminia Guadalupe, desaparecida en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Comisión de Búsqueda de Personas en Sinaloa atendió este viernes el caso de desaparición de Herminia Guadalupe Rivera Rendón, ocurrido en Mazatlán.

La titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, Minerva Alicia Anaya Castro, sostuvo una reunión con el periodista Rafael Covantes, esposo de la víctima, quien fue privada de la libertad el 19 de noviembre junto a Teresa Ontiveros.

En el encuentro también participó personal de la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa.

Rafael acudió al lugar acompañado por la mamá de la desaparecida y su hijo, y desde las 11:30 horas permanecieron reunidos a puerta cerrada en la Vicefiscalía, con la presencia del Diputado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, quien impulsó la gestión para conocer los avances de la investigación.

En el sitio también estuvieron presentes periodistas, quien en solidaridad exigieron acelerar la investigación del caso.

Tras casi cuatro horas revisando el expediente, Rafael Covantes salió visiblemente esperanzado de que a su esposa Herminia Guadalupe sí la están buscando.

“Lo que yo quería saber era si realmente las están buscando”, dijo.

Herminia Guadalupe fue privada de la libertad el 19 de noviembre en un estacionamiento de conocido centro comercial.

Desde entonces, Rafael no la ha vuelto a ver, expresó al contar su peregrinar para pedir avances sobre el caso.

Con la reunión de este viernes, el periodista constató que se siguen algunas líneas de investigación y que el caso no está detenido, sin dar detalles.

Por medio de las videocámaras tuvo acceso a fotografías del momento, del que aún no hay detenidos ni ha tenido acceso a los videos, solo imágenes fotográficas.

Así que les dio el beneficio de la duda en el proceso que llevan porque ahora sí le mostraron trabajo conjunto, apuntó.

En entrevista, el periodista reiteró que el encuentro con las autoridades estatales y federales fue para conocer si existe un trabajo activo en la investigación.

“Eso era lo que me interesaba: saber si las están buscando, si están trabajando”.

Detalló que a la reunión realizada en la Unidad Administrativa de Mazatlán asistieron funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría General de Gobierno, agentes del Ministerio Público de la Vicefiscalía regional y representantes de instancias federales, quienes le aseguraron que la investigación se mantiene en curso desde el momento en que se presentó el reporte de desaparición.

El Diputado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, quien gestionó el encuentro, se comprometió a buscar a la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, para que acelere la investigación por la desaparición de Herminia Guadalupe.

Sobre el trato que recibieron periodistas al acudir con el Vicefiscal de la Zona Sur de Sinaloa para conocer los avances de la investigación y que los retara públicamente a “hacer lo que quisieran”, escribir lo que consideraran conveniente y acudir con el Gobernador o incluso con la Presidenta si así lo deseaban, Guerrero Verdugo expresó su postura crítica a funcionario que no atienda a la ciudadanía ni a los medios de comunicación con el respeto adecuado.