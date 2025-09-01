$!Autoriza Gobierno de Sinaloa ampliación de tres rutas de Águilas del Pacífico

El dirigente expresó que las rutas de Águilas del Pacífico que estarán ampliando su recorrido serán Hogar del Pescador-Valles del Ejido, Milenio Cerritos y Milenio Puertas del Sol, como una medida que responde a una necesidad e la sociedad mazatleca.

“El señor gobernador tomó una decisión de darnos a nosotros de momento la autorización para meternos a trabajar el día de hoy junto con el inicio del ciclo escolar, pero nos dijeron muchas cosas, argumentos y decidimos no entrar”, comentó.

Zataráin Velarde, expresó que la implementación de estos nuevos recorridos se tenía programada iniciar este lunes, sin embargo, ante la postura de la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán no se amplió el servicio y se tendrá que esperar hasta el jueves.

Así lo informó el presidente de esta institución, Juan Zataráin Velarde, quien explicó que no se trata de permisos nuevos, sino una ampliación del recorrido en tres rutas ya existentes, que ahora se extenderían a la zona de Pradera Dorada.

MAZATLÁN._ Con el objetivo de atender la creciente demanda de transporte en la zona norte de Mazatlán y facilitar el acceso a distintas colonias, se aprobó la ampliación de tres rutas de la agrupación Águilas del Pacífico por parte del gobernador Rubén Rocha Moya, en coordinación con la Dirección de Vialidad y Transporte.

Señaló que colonias como Valles del Ejido, Milenio, Pradera Dorada, La Cantera, La Rivera, así como las facultades de Medicina y Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, son asentamientos donde vecinos y estudiantes enfrentan dificultades para trasladarse.

“Es una necesidad de la sociedad mazatleca, es una necesidad de la zona norte de Mazatlán, que son todos esos asentamientos que están en esa área, por eso estamos ampliando esas rutas”, dijo.

Zataráin Velarde destacó que la solicitud lleva más de ocho años gestionando esta solicitud, sin haber recibido antes autorización.

En lo que respecta a la inconformidad manifestada por parte de la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán, Zataráin Velarde señaló que no se busca desplazar a nadie, sino atender una demanda social.

“Nosotros no tenemos nada en contra de la otra empresa prestadora del servicio ni mucho menos, hemos buscado solución hasta agotar el diálogo a más no poder, de alguna y otra manera consensar con ellos y llegar a acuerdos”, declaró.

“Ellos se sienten sorprendidos, que los estamos desplazando, pero no es así, es una necesidad de la sociedad mazatleca, estudiantil”, añadió.

Así mismo, el líder transportista comentó que Águilas del Pacífico mantiene toda la disposición para participar en una mesa de diálogo con la Alianza de Camiones y las autoridades, aunque dejó claro que los acuerdos sobre estas ampliaciones ya fueron tomados.

“La autoridad nos dijo que íbamos a ser llamados ambas partes y ver este tema, pero los acuerdos ya están tomados. Es obvio que a ellos no estamos cerrados que no les den nada, si ellos ya tienen varios años trabajando ahí”, expresó.

“Nosotros estamos en la mejor disposición tanto con ellos como con la autoridad, pero nuestro compromiso es con la sociedad que es la que ocupa el servicio. Ojalá que la mesa de diálogo se lleve a cabo a la brevedad posible y se concluya el tema”, agregó.

Finalmente, sobre las amenazas de bloqueos y paros por parte de la Alianza, Zataráin Velarde enfatizó que esas prácticas no serán toleradas bajo la actual administración estatal, ni tampoco Águilas del Pacífico se prestará en este tipo de provocaciones.

“Ya no son los tiempos de antes, ellos saben que, si hacen eso, sus concesiones se las pueden revocar, con esta autoridad no van a jugar y se lo dijeron bien claro, por nuestra parte, nosotros no vamos a caer en provocaciones ni seguirles el juego”, puntualizó.