$!Autorizan 81 permisos a comerciantes en panteones de Mazatlán por el Día de las Madres

En el marco de la celebración por el Día de las Madres en Mazatlán, Oficialía Mayor entregó 81 permisos para comerciantes este domingo 10 de mayo, los cuales en su mayoría fueron floristas y vendedores que se dieron cita a trabajar en panteones de la ciudad.

Fernando Arballo, Oficial Mayor del Ayuntamiento, explicó que estos permisos abarcan cementerios de la zona urbana y la sindicatura Villa Unión, donde más de 30 inspectores harán valer el reglamento. En tanto, recordó que los músicos deberán cumplir las normas en los panteones.

“Se dieron 81 permisos que en su mayoría fueron para floristas. Estamos trabajando con 36 inspectores en lo que son todos los panteones tanto en Mazatlán como en Villa Unión. Fueron 180 pesos lo que se cobra por día y solamente fue el día de hoy con horario hasta las 06:00 de la tarde”, dijo Arballo Quintero.

“En el caso de los músicos que pueden acceder libres, permitimos que puedan entrar cuatro personas, solamente que no puedan entrar con bocina y obviamente que no pueden entrar personas con sustancias nocivas ni alcohólicas”.