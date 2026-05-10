$!Autorizan 81 permisos a comerciantes en panteones de Mazatlán por el Día de las Madres

En el marco de la celebración por el Día de las Madres en Mazatlán, Oficialía Mayor entregó 81 permisos para comerciantes este domingo 10 de mayo, los cuales en su mayoría fueron floristas y vendedores que se dieron cita a trabajar en panteones de la ciudad.
Fernando Arballo, Oficial Mayor del Ayuntamiento, explicó que estos permisos abarcan cementerios de la zona urbana y la sindicatura Villa Unión, donde más de 30 inspectores harán valer el reglamento. En tanto, recordó que los músicos deberán cumplir las normas en los panteones.
“Se dieron 81 permisos que en su mayoría fueron para floristas. Estamos trabajando con 36 inspectores en lo que son todos los panteones tanto en Mazatlán como en Villa Unión. Fueron 180 pesos lo que se cobra por día y solamente fue el día de hoy con horario hasta las 06:00 de la tarde”, dijo Arballo Quintero.
“En el caso de los músicos que pueden acceder libres, permitimos que puedan entrar cuatro personas, solamente que no puedan entrar con bocina y obviamente que no pueden entrar personas con sustancias nocivas ni alcohólicas”.
Asimismo, floristas ubicados en el panteón “Jardín” y “Renacimiento I”, señalan que tras la buena afluencia del sábado y creciente del domingo, las ventas han sido favorables durante el Día de las Madres, ya que es una festividad donde todo mundo busca llevar una arreglo floral a su progenitora.
“Hemos tenido muy bien las ventas hasta hora. El día de ayer, a pesar de que nos pusimos ya medio tarde, sí se estuvo vendiendo, gracias a Dios, y el día de hoy pues comenzamos muy movidos con toda la gente que vino temprano”, contó María Carrillo, florista instalada afuera del panteón “Jardín”.
“Dios quiera que siga aumentando, porque a pesar de que es domingo y no hay tanto flujo de carros, sí se ha visto que ha pasado mucha gente, entonces esperemos que la venta se mantenga favorables para que nos deje ganancias”, añadió la joven.
Los floristas mencionaron que para esta ocasión vendían ramos naturales con precio de 120 pesos, además de arreglos artificiales que rondaban desde los 100 hasta los 400 pesos, los cuales se volvieron muy populares entre los mazatlecos antes de ingresar a los camposantos.