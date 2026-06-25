$!Autorizan licencia a Estrella Palacios; nombran a Minerva Osuna como Alcaldesa provisional de Mazatlán

El Cabildo de Mazatlán aprobó por mayoría este jueves la licencia hasta por seis meses a la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y nombró como Presidenta Municipal provisional a Minerva Osuna Zavala, hasta ahora Síndica Procuradora.
Palacios Domínguez confirmó la tarde de este 25 de junio, en sus redes sociales, que había tomado la determinación de pedir licencia temporal para separarse del cargo de Alcaldesa para contender por la Coordinación Estatal de Morena en busca de la candidatura a la Gubernatura de Sinaloa.
“He tomado la determinación de pedir licencia temporal a mi cargo como Presidenta Municipal de Mazatlán, para contender por la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa”, dijo en su comunicado.
La licencia de Palacios Domínguez fue aprobada por 10 votos a favor y 2 en contra.
El nombramiento de Osuna Zavala fue por 8 votos a favor y 3 en contra.
Este mismo jueves, Osuna Zavala rindió protesta como Alcaldesa provisional.