Auxilia Protección Civil a cerca de 50 personas para trasladarlas a sus destinos ante fuertes lluvias en Mazatlán

Entre 40 a 50 personas auxiliadas durante las fuertes lluvias que han caído durante la tarde de este jueves en Mazatlán y el reporte de un carro arrastrado por la corriente de agua en el Fraccionamiento Hogar del Pescador, han atendido autoridades de Protección Civil.

“En el tema de la movilidad de la gente, yo calculo como unas 40, 50 personas (las que se han auxiliado) para trasladarlas a sus domicilios”, informó el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

Agregó que también se atendió un reporte de un carro que fue arrastrado por la corriente de agua en un canal de Hogar del Pescador.

También se cerraron a la circulación vehicular tramos de vialidades inundadas y se habilitaron como refugio temporal las instalaciones del Centro Cultural de Occidente.

Las lluvias intensas registradas este 29 de octubre son generadas por la presencia de la tormenta tropical Vance frente a las costas de Nayarit y Sinaloa, que cerca de las 17:00 horas se degradó nuevamente a depresión tropical.

Dicho ciclón también genera fuerte oleaje en las playas de Mazatlán y costas de Sinaloa y Nayarit.

A las 17:00 horas ya como depresión tropical se localizó a 135 kilómetros al este-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 230 kilómetros al oeste-suroeste de Mazatlán, Sinaloa, con desplazamiento hacia el norte a 11 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora, de acuerdo con el SMN.

En su aviso de las 18:00 horas de este jueves, tiempo del centro del país, mantiene el pronóstico de lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros o litros por metro cuadrado para el centro y sur de Sinaloa rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de esta misma entidad.

Pronosticó que para las 00:00 horas de mañana viernes la depresión tropical se localice a 135 kilómetros al este-noreste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 170 kilómetros al sur -suroeste de Altata, Sinaloa.