$!Auxilian a dos personas varadas en dos autos y realizan siete cierre viales ante las fuertes lluvias en Mazatlán

MAZATLÁN._ Ante las fuertes lluvias registradas durante la mañana de este martes en Mazatlán, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y el Escuadrón de Salvamento Acuático desplegaron recorridos preventivos, realizaron siete cierres viales y auxiliaron a personas que quedaron varadas en un vehículo en una zona de acumulación de agua.

En el Centro, la Juárez, Cerritos, Real del Valle, zona hotelera, El Venadillo y las praderas doradas, las lluvias han sido más intensas

A través de un comunicado, Óscar García, Subdirector de la Unidad de Vialidad, informó que los recorridos de inspección permitieron identificar puntos donde el nivel del agua podía representar un riesgo para la circulación, por lo que se implementaron cierres preventivos en avenidas Rafael Buelna y Marina; Marina y calle Tabasco; Avenida Marina y Francisco Solís, entre las colonias Francisco Villa y Sánchez Celis; Camarón Sábalo, en la Zona Dorada; Internacional y Privada del Vigía, en la colonia Juárez; así como avenida Insurgentes y Ejército Mexicano, en la colonia Sembradores de la Amistad.