$!Auxilian a dos personas varadas en dos autos y realizan siete cierre viales ante las fuertes lluvias en Mazatlán

MAZATLÁN._ Ante las fuertes lluvias registradas durante la mañana de este martes en Mazatlán, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y el Escuadrón de Salvamento Acuático desplegaron recorridos preventivos, realizaron siete cierres viales y auxiliaron a personas que quedaron varadas en un vehículo en una zona de acumulación de agua.
En el Centro, la Juárez, Cerritos, Real del Valle, zona hotelera, El Venadillo y las praderas doradas, las lluvias han sido más intensas
A través de un comunicado, Óscar García, Subdirector de la Unidad de Vialidad, informó que los recorridos de inspección permitieron identificar puntos donde el nivel del agua podía representar un riesgo para la circulación, por lo que se implementaron cierres preventivos en avenidas Rafael Buelna y Marina; Marina y calle Tabasco; Avenida Marina y Francisco Solís, entre las colonias Francisco Villa y Sánchez Celis; Camarón Sábalo, en la Zona Dorada; Internacional y Privada del Vigía, en la colonia Juárez; así como avenida Insurgentes y Ejército Mexicano, en la colonia Sembradores de la Amistad.
En uno de los puntos de mayor acumulación, personal de Protección Civil y del Escuadrón de Salvamento Acuático auxilió a los ocupantes de dos automóviles blancos que quedaron varados en el cruce de avenida Marina y Rafael Buelna y en el Fraccionamiento El Toreo.
Las personas fueron trasladadas a una zona segura y posteriormente el vehículo fue retirado del lugar.
La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que, durante los recorridos por distintas colonias, se observó una disminución significativa en los niveles de los canales pluviales y, hasta el momento, no se reportan afectaciones en viviendas ni personas que requirieran apoyo extraordinario.
Las autoridades municipales mantienen vigilancia preventiva en las zonas susceptibles a acumulación de agua y recomiendan a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas y a las indicaciones que se emitan a través de los canales oficiales.