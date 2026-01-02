$!Avala Cabildo de Mazatlán reforma que elimina organismos de acceso a la información

En una sesión marcada por el debate y posturas encontradas, el Cabildo de Mazatlán aprobó por mayoría con ocho votos a favor y tres en contra, la desaparición de organismos de acceso a la información como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP).

Fue durante la sesión extraordinaria número 27 celebrada la mañana de este jueves 2 de enero, que el Cabildo aprobará el decreto número 335, mediante el cual se reforman los artículos 109 Bis B y 109 Bis D, Párrafo Segundo, Fracción I de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia de derecho al acceso a la información pública.

Esta decisión se da cumplimiento al decreto publicado el pasado 20 de diciembre del 2024 en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia de simplificación orgánica, la cuales contemplan la extinción de organismos autónomos de transparencia y el traslado de sus atribuciones a las contralorías o instancias internas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Con respecto al tema, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez expresó que la aprobación del decreto 335 responde a una iniciativa impulsada desde el ámbito federal y estatal con respaldo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, señalando que el propósito principal es evitar la duplicidad de funciones entre organismos y optimizar el uso de los recursos públicos.

“Lo que acabamos de aprobar aquí en Cabildo es una iniciativa impulsada por nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, y respaldada por nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, por lo que esta reforma busca evitar órganos con competencias duplicadas y garantizar que los recursos del pueblo se utilicen de manera eficiente”, comentó.

“Siempre cuidando el acceso a la información y la honestidad como principios fundamentales de la Cuarta Transformación. En el gobierno de Mazatlán estamos comprometidos y totalmente abiertos a la transparencia y a la honestidad, y a mantenernos en cercanía permanente con el pueblo”, añadió.