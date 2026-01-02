$!Avala Cabildo de Mazatlán reforma que elimina organismos de acceso a la información

En una sesión marcada por el debate y posturas encontradas, el Cabildo de Mazatlán aprobó por mayoría con ocho votos a favor y tres en contra, la desaparición de organismos de acceso a la información como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP).
Fue durante la sesión extraordinaria número 27 celebrada la mañana de este jueves 2 de enero, que el Cabildo aprobará el decreto número 335, mediante el cual se reforman los artículos 109 Bis B y 109 Bis D, Párrafo Segundo, Fracción I de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia de derecho al acceso a la información pública.
Esta decisión se da cumplimiento al decreto publicado el pasado 20 de diciembre del 2024 en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia de simplificación orgánica, la cuales contemplan la extinción de organismos autónomos de transparencia y el traslado de sus atribuciones a las contralorías o instancias internas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Con respecto al tema, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez expresó que la aprobación del decreto 335 responde a una iniciativa impulsada desde el ámbito federal y estatal con respaldo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, señalando que el propósito principal es evitar la duplicidad de funciones entre organismos y optimizar el uso de los recursos públicos.
“Lo que acabamos de aprobar aquí en Cabildo es una iniciativa impulsada por nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, y respaldada por nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, por lo que esta reforma busca evitar órganos con competencias duplicadas y garantizar que los recursos del pueblo se utilicen de manera eficiente”, comentó.
“Siempre cuidando el acceso a la información y la honestidad como principios fundamentales de la Cuarta Transformación. En el gobierno de Mazatlán estamos comprometidos y totalmente abiertos a la transparencia y a la honestidad, y a mantenernos en cercanía permanente con el pueblo”, añadió.
Palacios Domínguez también destacó que el gobierno municipal mantendrá su compromiso con la rendición de cuentas y la cercanía con la ciudadanía, aclarando que el nuevo modelo de transparencia operará a través de los órganos que determine el Congreso del Estado, y en el caso del municipio el Órgano Interno de Control.
“Vamos a seguir brindándole a la ciudadanía toda la información que requiera, porque rendir cuentas es algo que nos distingue por lo que la transparencia ahora se va a manejar a través de los órganos que determine el Congreso del Estado, y en el caso del municipio será el Órgano Interno de Control”, declaró.
“Nuestra forma de actuar no cambia, pues seguiremos siendo claros y transparentes en el manejo de los recursos, que son del pueblo de Mazatlán, estas sesiones y programas como Contigo Mazatlán reflejan nuestro compromiso permanente de rendir cuentas a las y los mazatlecos”, agregó.
De esta forma, según lo expuesto durante la sesión de Cabildo, la reforma busca racionalizar el gasto público, eliminar estructuras consideradas redundantes y fortalecer las políticas de austeridad, con el objetivo de maximizar el impacto social de los recursos públicos y atender necesidades prioritarias de la población.
Asimismo, se argumentó que la realidad económica obliga a los gobiernos a optimizar el uso del presupuesto, sin incurrir en derroche o gastos innecesarios, pero que los derechos al acceso a la información podrán garantizarse a través de instituciones con las que ya cuenta el Estado, fortaleciendo su capacidad para tutelar la seguridad jurídica de la ciudadanía.
Tres votos en contra
Previo a la votación, las regidoras Maribel Chollet y Wendy Barajas, fijaron una postura crítica en contra del dictamen, señalando que la decisión no constituye una reforma administrativa ni una medida real de austeridad, sino un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas, por lo que emitieron sus votos en contra.
A ellas, se sumó el regidor Rafael Mendoza, siguiendo el sentido expuesto por ambas regidoras, quienes destacaron que la desaparición de los órganos de transparencia son un contrapeso fundamental y convierte al gobierno en juez y parte, favoreciendo la opacidad y debilitando mecanismos de supervisión del uso de los recursos públicos.
Pese a los señalamientos de la oposición, el dictamen fue aprobado por la mayoría, con lo que el Cabildo de Mazatlán avaló la armonización local con la reforma federal en materia de transparencia, que contempla desaparición de organismos autónomos como el INAI y la CEAIP, y el traslado de sus funciones a instancias internas del gobierno.