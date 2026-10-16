Avanza 30% centro comunitario ‘México Imparable’ para atender las causas de la violencia en Mazatlán

Como parte de la estrategia federal para atender las causas de la violencia mediante el deporte, la educación y la cultura, Mazatlán contará con un centro comunitario, deportivo y cultural en el Fraccionamiento Pradera Dorada, proyecto que registra un avance del 30 por ciento, indicó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

El espacio denominado “México Imparable”, señaló, forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno federal para fortalecer el tejido social, promover la convivencia entre las familias y generar alternativas de desarrollo para niñas, niños y jóvenes.

En este sentido, detalló que la construcción se realiza con inversión federal y representa uno de los proyectos que se desarrollan en el municipio como parte de las políticas de atención a las causas de la violencia, mediante la recuperación de espacios y el impulso de actividades que favorezcan la participación comunitaria.

“Aquí en Mazatlán tenemos la creación de un centro comunitario, deportivo y cultural que se va a llamar México Imparable, en Pradera Dorada. Ya tenemos un 30 por ciento de avance y esto es gracias a inversión de Gobierno federal”, comentó.

“Esto quiere decir que vamos a fortalecer el deporte, la educación, la cultura a través de programas como festivales de paz, festivales deportivos”.

La Alcaldesa de Mazatlán informó que recientemente participó en una reunión encabezada por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la que se convocó a alcaldes de municipios considerados prioritarios por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Explió que durante el encuentro, que se efectuó en la Ciudad de México, se abordaron las acciones de la estrategia nacional de seguridad relacionadas con la atención a las causas, además de los mecanismos de coordinación entre los gobiernos municipales y las dependencias federales para impulsar proyectos en las comunidades.

“Estuvimos reunidos con la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, donde nos reunió a todos los alcaldes que somos municipios prioritarios para la doctora Claudia Sheinbaum”.

Palacios Domínguez añadió que durante la reunión se puso a disposición de los municipios el Gabinete federal para trabajar en las acciones contempladas dentro de esta estrategia, con énfasis en programas sociales, educativos, deportivos y culturales que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población.

Entre los proyectos previstos para Mazatlán, mencionó la construcción de dos bachilleratos Margarita Maza, así como el desarrollo de viviendas del Bienestar, aunque no detalló las ubicaciones, los montos de inversión ni los plazos para su ejecución.

A estos proyectos se suman apoyos para infraestructura y la iluminación de los Senderos de Paz, espacios que forman parte de las acciones para mejorar el entorno urbano y favorecer el tránsito de la población en condiciones más seguras.

Palacios Domínguez también destacó la participación del municipio en eventos deportivos, al considerar que estas actividades no solo contribuyen a fomentar la convivencia y la actividad física, sino que también pueden generar beneficios económicos mediante la llegada de visitantes.

“Dos bachilleratos Margarita Maza que vamos a tener aquí, además de viviendas del Bienestar. También recibimos apoyo en infraestructura, iluminación de los Senderos de Paz, tenemos también la participación en eventos deportivos que generan derrama económica para Mazatlán”, manifestó.

Finalmente, la Alcaldesa señaló que la coordinación con el Gobierno federal permitirá dar seguimiento a los proyectos enfocados en educación, vivienda, infraestructura y recuperación de espacios públicos, como parte de las acciones para fortalecer el desarrollo social de Mazatlán.