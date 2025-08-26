$!Avanza campaña de arborización en Mazatlán con siembra de 60 árboles

MAZATLÁN._ Con el objetivo de impulsar camellones más verdes y coloridos en Mazatlán, se llevó a cabo la segunda jornada de la campaña Arborización y Embellecimiento, encabezada por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, la cual tuvo lugar en la avenida Óscar Pérez Escobosa. Fueron un total de 60 los árboles que se plantaron durante esta jornada, entre los cuales se encuentran especies como venadillo, amapa común, lluvia de oro y primavera, con la visión de transformar el puerto con más espacios verdes. Durante este evento, Palacios Domínguez estuvo acompañada por la directora de Servicios Públicos, Karla Angélica Camacho Guzmán, quien señaló que estas acciones buscan darle un equilibrio ecológico para diferentes puntos de la ciudad. “Cada día se sustituyen árboles que faltan en las avenidas, camellones y áreas verdes, por lo que estamos conjugando la vegetación con árboles que dan floración y tienen un valor estético, porque tienen flores amarillas, rosas, naranjas, entre otros”, comentó Camacho Guzmán.







La jornada de siembra se llevó a cabo encabezada por la Alcaldesa, quien estuvo acompañada por algunos miembros de su gabinete, así como por cuadrillas de los departamentos de Aseo Urbano y Parques y Jardines, quienes prepararon el terreno y realizaron labores de limpieza. Para esta actividad se contó con maquinaria y equipo especializado, entre ellos una pipa de agua, un camión de volteo, barredoras, recolectores de basura y herramientas manuales como palas y rastrillos, que permitió garantizar que cada ejemplar quede debidamente plantado. Por su parte, la directora de Ecología, Sindy Montserrat Cortés Echeagaray, señaló la importancia de este tipo de campañas para atender zonas que carecen de vegetación y reforzar los servicios ambientales que los árboles otorgan al puerto. “Es una iniciativa principalmente de la presidenta, que se están haciendo las arborizaciones en camellones, en espacios donde se requieran como este, que están en algunas partes desprovistas de vegetación y que sabemos que los árboles nos prestan muchos servicios ambientales y se requiere recuperar en el puerto”, declaró Cortés Echeagaray.





