$!Avanza campaña de vacunación contra influenza, Covid y neumococo con 17 mil vacunas aplicadas en Mazatlán

En busca de prevenir el contagio de enfermedades respiratorias, la Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria 05, continúan avanzando con su campaña de vacunación contra influenza, Covid y neumococo, por lo que en Mazatlán ya se han aplicado más de 17 mil dosis a la población. Christopher Cruz Magaña, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05, informó que la meta en el municipio es llegar a las 35 mil vacunas aplicadas durante el periodo invernal, es decir, de aquí al mes de marzo. Añadió que se tiene registrado un balance arriba del 48 por ciento tan solo en la vacuna de Influenza.

”Hay que recordar que ahorita estamos en la campaña de vacunación, sobre todo la vacuna de influenza, Covid y neumococo, con estos módulos que van a estar hasta marzo, que son las fechas invernales. Ahorita los porcentajes van muy bien, en cuanto a influenza ya llevamos arriba del 40 por ciento cubierto, y todavía nos falta todo diciembre, todo enero, todo febrero y marzo”, señaló Cruz Magaña. ”Este fin de semana hicimos una invitación para la cobertura de vacunación; trabajamos el sábado de manera exhaustiva y aplicamos en total más de 2 mil 058 vacunas, únicamente este sábado. Entonces, la meta que tenemos para lo que es este 2025 en el tema de la influenza, es de 35 mil dosis aplicadas aquí en Mazatlán. Y llevamos ahorita el 48.80 por ciento de vacunación, que son alrededor 17 mil vacunas ya aplicadas”.

Reiteró a la población mazatleca la invitación para acudir a los diferentes módulos que tienen distribuidos por todo la ciudad, los cuales son gratuitos y generalmente están ubicados afuera de supermercados, plazuelas y a través de la campaña casa por casa que tiene IMSS Bienestar y Secretaría de Salud. “Nosotros en cada centro de salud tenemos un stop de vacunas que pueden acudir a ellos, mismos que están en cada área de convivencia o agrupación de personal que es en plazuelas; puede ser en una tienda de supermercado o alguna tienda departamental donde haya mucha afluencia. Sin embargo, también tenemos la campaña casa por casa, donde las compañeras vacunadoras tienen diferentes áreas asignadas”. Mencionó que la Jurisdicción Sanitaria 05 también abarca otros municipios, como San Ignacio, donde la meta de vacunas son 3 mil 690 y llevan 2 mil 25 aplicadas. En Concordia van por 3 mil 550 como meta y mil 588 hasta el momento; mientras que Elota marcha con 4 mil 5 vacunas aplicadas de una meta de 7 mil 265.