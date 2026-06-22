$!Avanza Cbtis 51 en modelo de educación dual y adecuación de especialidades técnicas

Empresarios, representantes de organismos e instituciones educativas participaron en la reunión del Comité Consultivo de Asesoramiento Técnico Empresarial 2026 del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 51, donde se analizaron las necesidades del mercado laboral y las estrategias para fortalecer la formación técnica de los jóvenes. Durante este encuentro, el director del plantel, Jorge Gil Ureña, presentó un panorama general de las acciones, proyectos y programas que desarrolla la institución para responder a las demandas de los sectores económicos más importantes de Mazatlán. Gil Ureña señaló que el Cbtis 51 ofrece siete carreras técnicas como Contabilidad, Construcción, Mecatrónica, Preparación de Alimentos y Bebidas, Producción Industrial de Alimentos, Programación y Servicios de Hospedaje, varias de las cuales han sido actualizadas recientemente para adecuarse a las nuevas exigencias tecnológicas y productivas.

“Es importante que sepan que nuestros alumnos adquieren conocimientos prácticos y especializados que les permiten desarrollarse en el sector productivo. Estamos actualizando nuestras carreras para responder a las necesidades actuales de las empresas y de los sectores económicos”, comentó. “Buscamos que nuestros estudiantes tengan una preparación técnica sólida y acorde con las exigencias del mercado laboral”, agregó.

Entre los proyectos más relevantes destacó la transformación de la carrera de Programación hacia un enfoque especializado en Inteligencia Artificial, proceso que actualmente se encuentra en análisis y que podría concretarse para los próximos ciclos escolares. Asimismo, dio a conocer la intención de incorporar nuevas especialidades como Gestión e Innovación Turística, Urbanismo y Medio Ambiente, así como Robótica y Automatización, propuestas que buscan fortalecer áreas estratégicas para el desarrollo económico de Mazatlán.

Gil Ureña señaló que la institución apuesta de manera decidida por el sector turístico, considerando que esta actividad continúa siendo uno de los principales motores económicos de la región y una fuente importante de oportunidades laborales para los jóvenes. Asimismo, uno de los temas centrales de la reunión fue el crecimiento del programa de Educación Dual, modelo que permite a los estudiantes combinar la formación académica con experiencias directas dentro de empresas. El director explicó que bajo este esquema los alumnos asisten un día a clases y desarrollan actividades prácticas durante el resto de la semana en centros de trabajo previamente seleccionados y supervisados por la institución educativa. “La educación dual implica que el alumno va nada más un día a la escuela y los otros cuatro días va a la empresa. La verdad, nos ha dado muy buenos resultados con los muchachos que participan en este proceso”, declaró.