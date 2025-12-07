Mazatlán
Obras

Avanza colocación de trabes en el Paso Vehicular de la Pérez Escobosa, en Mazatlán; quedará lista este lunes

Esta obra del Gobierno Federal tuvo su banderazo el 19 de agosto del presente año, bajo una inversión que ronda los 300 a 350 millones de pesos
Alexis García |
07/12/2025 15:26
07/12/2025 15:26

MAZATLÁN._ Los trabajos en el paso vehicular superior ubicado en la Carretera Internacional México 15 y la avenida Óscar Pérez Escobosa continúan con un avance constante desde su inicio en agosto pasado, y este lunes se prevé completar la instalación de las 11 trabes que darán soporte a la estructura del puente.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que este proceso representa un gran avance significativos en la construcción de esta obra del Gobierno federal, misma que busca mejorar la movilidad en una de las zonas con mayor tráfico vial del norte de la ciudad.

Durante las últimas dos semanas se ha llevado a cabo la colocación de las trabes que conformarán el piso del puente, los cuales han requerido cierres parciales de vialidades durante la noche. La dependencia explicó que se decidió intensificar las labores nocturnas para aprovechar la baja afluencia vehicular.

Este domingo, personal de la empresa encargada de la obra prosiguió con los trabajos de carga utilizando maquinaria pesada, así como el acomodo de piezas de concreto en las laterales del puente, la cual comienza ya a dar forma al paso elevado que conectará ambas vialidades.

Como medida preventiva, se recomendó a automovilistas y motociclistas utilizar rutas alternas por Libramiento II y avenida Múnich durante el fin de semana y también en horas pico, es decir, 17:00 a 19:00 horas, así como después de las 8:00 horas, que es cuando se incrementa el tráfico por la entrada a escuelas y trabajos.

Autoridades Estatales y Municipales comentaron en su momento que esta obra podría quedar concluida en 2026; aunque también dependerá de cómo sea el avance durante el primer trimestre del próximo año.

