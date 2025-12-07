$!Avanza colocación de trabes en el Paso Vehicular de la Pérez Escobosa, en Mazatlán; quedará lista este lunes

MAZATLÁN._ Los trabajos en el paso vehicular superior ubicado en la Carretera Internacional México 15 y la avenida Óscar Pérez Escobosa continúan con un avance constante desde su inicio en agosto pasado, y este lunes se prevé completar la instalación de las 11 trabes que darán soporte a la estructura del puente. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que este proceso representa un gran avance significativos en la construcción de esta obra del Gobierno federal, misma que busca mejorar la movilidad en una de las zonas con mayor tráfico vial del norte de la ciudad.







Durante las últimas dos semanas se ha llevado a cabo la colocación de las trabes que conformarán el piso del puente, los cuales han requerido cierres parciales de vialidades durante la noche. La dependencia explicó que se decidió intensificar las labores nocturnas para aprovechar la baja afluencia vehicular. Este domingo, personal de la empresa encargada de la obra prosiguió con los trabajos de carga utilizando maquinaria pesada, así como el acomodo de piezas de concreto en las laterales del puente, la cual comienza ya a dar forma al paso elevado que conectará ambas vialidades.





