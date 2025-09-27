Avanza construcción de la Central de Ciclo Combinado en Mazatlán, afirma Sheinbaum

MAZATLÁN._ El proyecto de construcción de la Central de Ciclo Combinado de la Comisión Federal de Electricidad en Mazatlán, en el que se invertirán cerca de 500 millones de dólares, va muy bien y ya se está trabajando en ello, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“No tengo ahorita el dato (de cuándo terminará la obra), pero sí se está trabajando en ello, va ayudar a las hidroeléctricas también (de las presas Picachos y Santa María)”, señaló en entrevista antes de encabezar este sábado el evento “La Transformación Avanza”, en la explanada del Centro de Convenciones de Mazatlán.

Este proyecto, que se realiza en la zona donde actualmente se encuentra la Termoeléctrica “José Aceves Pozos”, utilizará gas natural, lo que evitará arrojar toneladas de azufre el ambiente.

Tanto en su mensaje como en el evento, la Presidenta de la República reiteró que su Gobierno seguirá apoyando a Sinaloa en materia de seguridad para proteger a los sinaloenses.

“Siempre, siempre vamos a apoyar, ahí vamos poco a poquito, ahí muy organizados, con mucha coordinación”, expresó en la entrevista sobre este tema de la crisis de seguridad, que ya lleva poco más de un año en la entidad por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.