“Si traemos este tema, en algunas zonas van a ser palmeras y en otras árboles endémicos, dependiendo lo que ya traiga uno en la avenida para que que no desentonen; por ejemplo en la avenida Ejército Mexicano y en la Avenida Internacional ya traía una línea de palmeras, entonces, ahí lo que estamos haciendo es establecer en los puntos donde no había palmeras para terminar los trazos y queden parejos”, destacó.

Sobre cómo van a trabajar para evitar que dichos embellecimientos no queden en el olvido al igual que el pasado, el edil mencionó qué se hará la colocación desde los cimientos, aunque se tenga que romper el pavimento en los camellones.

“En otros lugares es igual, como en el malecón que pusimos palmeras donde faltaban; se trata de ir fortaleciendo las avenidas para que no estén inconclusos los trabajos, porque en algún momento se sacaron o no las pusieron, por ejemplo ahí en la Avenida Internacional, una de las cosas que provocaba que se secaran era que ponían palmeras pero no rompían el suelo, es decir, hay una capa de concreto abajo y lo que estamos haciendo nosotros es romper la capa de concreto que está abajo del camellón para darle solidez”.

González declaró que la idea es instalar 200 palmeras y árboles por toda la ciudad, mismas que tienen un costo específico con garantías para asegurar su mantenimiento, además de hacer énfasis en qué el presupuesto para “mantenimiento urbano” es de 20 millones de pesos, mismo que abarca obras de iluminación, pasos peatonales y guarniciones.

“Traemos ese plan de palmeras en algunos lugares de la ciudad; el plan era de 200 palmeras en diferentes puntos, y los árboles si son ilimitados porque tenemos suficientes árboles regionales endémicos. Las palmeras ya instaladas cuestan 3 mil 600 pesos cada una y 4 mil 900 con instalación con garantía, es decir, la que se seca la reponen”, dijo.

“Para embellecer todas las áreas verdes y avenidas tenemos una aproximado de 20 millones de pesos de inversión; a eso se las llama ‘Mantenimiento Urbano’, así viene en el presupuesto, y ese ‘Mantenimiento Urbano’ va con el tema de los postes, embellecer los camellones, pasos peatonales y rehabilitar guarniciones rotas. Es un trabajo muy completo la verdad, por eso es un mantenimiento, no una obra”, agregó.