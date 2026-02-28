$!Avanza ‘Huellitas del Bienestar’ con 74 adopciones y más de 7 mil esterilizaciones para perros y gatos en Mazatlán

Con varias actividades en favor del medio ambiente, este sábado se celebró una nueva jornada de la campaña “Huellitas del Bienestar” en Parque Central, la cual suma un total de 74 adopciones y más de 7 mil esterilizaciones a perros y gatos desde 2024, siendo principal impulsora de la tenencia responsable de mascotas.
Fueron 10 perros y tres gatitos, rescatados por el Centro de Bienestar y Control Animal (CEBICA), los que se presentaron en busca de encontrar un nuevo hogar y olvidarse de sus pasados. Algunos de los canes participaron en un concurso llamado “Carnaval Canino”, en el que se eligió a Dante y Pelirroja como los reyes.
Niños, jóvenes y adultos pudieron ver a lao distintos animalitos en adopción para elegir a decidir si se llevaba alguno a casa. Mientras que otra gran mayoría aprovecharon el camión esterilizador para llevar a sus mascotas y que recibieran las cirugías gratuitas. Además, se llevó a cabo una exposición de adiestramiento canino por el grupo K-9.
En el evento estuvieron presentes la Directora de Ecología y Medio Ambiente, Monserrat Cortés, la Alcaldesa Estrella Palacios y la Sindica Procuradora, Minerva Osuna, quienes invitaron a los mazatlecos a seguir participando en la campaña y tener un cuidado amoroso y protector con las mascotas.
“Es un gusto también ver a nuestras niñas y niños caminar junto a sus perritos, ya que nos recuerda que un municipio que aprende a cuidar a los animales aprende también a cuidar su espíritu. ‘Huellitas del Bienestar’ es una política pública con mucho corazón. A la fecha hemos realizado ya 7 mil 274 esterilizaciones gratuitas, tanto en colonias como en Sindicaturas de Mazatlán”, dijo Palacios Domínguez.
“Es muy importante tener un cuidado responsable de nuestras mascotas, llevando este camión hacia donde más se necesita. Y esto es lo que queremos promover siempre, que la tenencia de mascotas sea responsable y con mucho cariño. Hemos llevado a cabo 13 campañas de adopción y esterilización logrando que 73 mascotas encuentran un hogar mazatleco lleno de amor”.
Asimismo, también se entregaron algunas certificaciones para nuevos integrantes del programa “Guardianes del Bienestar”, por parte de Dylan Crespo, Síndico del Cabildo Infantil presente. En tanto, la maestra Lorena del Instituto Anglomoderno, presentó un stand informativo sobre Medio Ambiente para los invitados.