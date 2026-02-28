$!Avanza ‘Huellitas del Bienestar’ con 74 adopciones y más de 7 mil esterilizaciones para perros y gatos en Mazatlán

Con varias actividades en favor del medio ambiente, este sábado se celebró una nueva jornada de la campaña “Huellitas del Bienestar” en Parque Central, la cual suma un total de 74 adopciones y más de 7 mil esterilizaciones a perros y gatos desde 2024, siendo principal impulsora de la tenencia responsable de mascotas.

Fueron 10 perros y tres gatitos, rescatados por el Centro de Bienestar y Control Animal (CEBICA), los que se presentaron en busca de encontrar un nuevo hogar y olvidarse de sus pasados. Algunos de los canes participaron en un concurso llamado “Carnaval Canino”, en el que se eligió a Dante y Pelirroja como los reyes.

Niños, jóvenes y adultos pudieron ver a lao distintos animalitos en adopción para elegir a decidir si se llevaba alguno a casa. Mientras que otra gran mayoría aprovecharon el camión esterilizador para llevar a sus mascotas y que recibieran las cirugías gratuitas. Además, se llevó a cabo una exposición de adiestramiento canino por el grupo K-9.