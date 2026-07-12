$!Avanza instalación de cancha de futbol rápido bajo el puente vehicular Pérez Escobosa

Con el objetivo de ofrecer a niños y jóvenes un espacio de recreación que ayude a alejarlos de la violencia y fomentar el deporte, sigue avanzando la construcción de una cancha de futbol rápido debajo del paso superior vehicular ubicado en el cruce de la carretera México 15 y avenida Óscar Pérez Escobosa. El director del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán, Ezequiel Mora Bracamontes, explicó que el proyecto forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno Federal para rescatar espacios en desuso y convertirlos en áreas destinadas a la práctica deportiva y la convivencia comunitaria.

“Ese espacio es federal, la obra es federal, pero nosotros como municipio, ellos nos pidieron apoyar para poder hacer una infraestructura donde se pudiera utilizar el espacio muerto ahí. Entonces se determinó hacer las canchitas de uso múltiples para que pudiera utilizarlas cualquier persona que pudiera llegar ahí”, expresó Mora Bracamontes. Por su parte, la Presidenta Municipal provisional, Minerva Osuna Zavala, manifestó que el Gobierno Municipal respalda el proyecto de la canchita y reconoció la importancia de generar más espacios públicos en favor de las familias mazatlecas. Hasta ahora la cancha ya presenta avances muy visibles, ya que en el sitio se delimitó el perímetro de juego con el trazado de las bandas, las áreas y los tiros de esquina, además de instalarse un enrejado perimetral para impedir que el balón se vaya hacia la vialidad, brindando mayor seguridad a los usuarios.