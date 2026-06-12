$!Avanza instalación de canchas de futbol debajo del paso superior México 15 y Pérez Escobosa

Mientras continúan los trabajos complementarios en las laterales del paso superior vehicular sobre la Avenida Óscar Pérez Escobosa y la carretera internacional México 15, también registra avances la instalación de las dos canchas de futbol que formarán parte del proyecto de aprovechamiento del espacio debajo del puente. Durante un recorrido realizado la mañana de este jueves, se pudo constatar que ya se encuentra trazado sobre el terreno el perímetro de una de las futuras canchas, incluyendo las áreas destinadas para las porterías y el mediocampo, confirmando el progreso de esta obra deportiva y recreativo. El espacio se ubica debajo de la estructura del puente en la salida norte de Mazatlán, donde por ahora únicamente se observan las bases delimitadas de la cancha.

Sin embargo, se prevé que conforme avancen los trabajos se instalen las porterías, el enrejado perimetral y demás elementos necesarios para el lugar. Aunque hasta el momento solo se aprecia el desarrollo de una cancha, el proyecto contempla la construcción de una segunda que podría estar en el extremo opuesto del paso superior, entre Plaza Acaya y los establecimientos ubicados sobre la salida norte hacia Culiacán. A la espera de más avances en la zona, estas instalaciones forman parte de una estrategia de promoción social impulsada por el Gobierno federal, misma instancia que estuvo a cargo de la construcción del paso superior de la Pérez Escobosa. Sobre este proyecto, la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, destacó que las nuevas áreas deportivas contribuirán a fortalecer el desarrollo físico, social y la práctica del deporte entre niñas, niños y jóvenes del municipio, como una estrategia nacional en todo el País.