$!Avanza instalación de la Villa Navideña 2025 en Mazatlán

A poco más de dos semanas para su inauguración, programada para el 19 de diciembre, la Villa Navideña 2025 en Parque Central registra avances, dejando ver ya gran parte de los adornos, estructuras y objetos decorativos que darán vida al lugar a lo largo de casi 20 días. Tras un recorrido realizado por Noroeste esta mañana, se pudo observar el progreso en la instalación del ambiente navideño, especialmente en las áreas donde los árboles ya lucen con luces de colores y adornos colgantes de figuras de estrellas y bambalinas.

Además, en el lugar ya reposan figuras luminosas en forma de hombres de nieve, renos, trineos y estrellas fugaces, los cuales comenzarán a iluminar las noches decembrinas en los próximos días, para el deleite de la población mazatleca. En distintos puntos del Parque Central también se aprecian ya los marcos decorativos que serán distribuidos a lo largo del recorrido, así como la construcción y montaje de las tradicionales casitas navideñas, pintadas en tonos rosa, amarillo, verde y azul, las cuales estarán ubicadas en la explanada, junto a las letras de “Amamos Mazatlán”.

Estas casitas servirán para la instalación de puestos de alimentos, espacios fotográficos y diversas actividades familiares; destacando que en centro de lo que será la villa ya se encuentra colocada la base del trineo de Santa Claus y sus renos, a la espera de recibir la decoración final. Por otra parte, los juegos mecánicos ya están prácticamente listos en la zona pegada al lago, donde las familias podrán disfrutarlos diariamente durante toda la temporada navideña. Mientras que también se arma ya el área que fungirá como pista de patinaje durante las siguientes semanas.

La Alcaldesa Estrella Palacios anunció que la Villa Navideña permanecerá abierta del 19 de diciembre al 6 de enero, coincidiendo con el inicio del periodo vacacional invernal de las escuelas en el País, por lo que todos los niños y niñas mazatleca podrán ingresar de forma gratuita.

Concierto gratuito El atractivo adicional ya confirmado de la Villa Navideña será la presentación de la cantante Tatiana, quien ofrecerá un concierto gratuito el sábado 20 de diciembre para todos los porteños.