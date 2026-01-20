$!Avanza instalación de monigotes en el paseo costero de Mazatlán

La colocación de los monigotes del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la tambora”, que inició el lunes, continuó este martes en el paseo costero de la ciudad. Dichas labores comenzaron el lunes en la Plazuela Machado con la instalación de la escultura Sirena de la Banda y el Arlequín Pachanguero entre el Paseo Claussen y la Avenida General Ignacio Zaragoza, creados por Jorge González Mata. Ya también se puede ver colocado el monigote ¡Arriba la tambora! sobre el malecón de la Avenida del Mar y el cruce de la Avenida Rotarismo, creada por Henry Wilson.









Entre otros, también fueron colocadas ya las esculturas de Sinfonía del Pacífico en el cruce con la Avenida Insurgentes, así como El compa tuba frente al edificio de Las Gavias, y Hans. cerca de las letras de Mazatlán, entre otros. Con ello se busca elevar el pulso visual y emocional del próximo Carnaval que se realizará del 12 al 17 de febrero, de acuerdo con el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.







