Avanza la preparación del Carnaval de Mazatlán 2026

Los preparativos del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 avanzan en sus diferentes aspectos y para esta fiesta que se realizará del 12 al 17 de febrero próximo se implementará un Operativo de Seguridad Especial con cerca de 3 mil elementos de instituciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno y de auxilio y rescate.

“Tenemos preparados 32 carros alegóricos, este año los preparativos van muy bien, estamos avanzando muy bien en tiempo y forma, el día de hoy van a ver ustedes que se van a empezar a colocar los primeros monigotes, van a empezar en la Plaza Machado con el primero, en estos momentos se está instalando y a lo largo del malecón”, expresó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Pues son monigotes que son de acuerdo al tema que es ‘Arriba la tambora’, estoy segura que les va a gustar mucho, este año la novedad es que tienen un tipo QR donde ustedes pueden ver qué significa el nombre del arte que tiene y el significado que lleva detrás”.

Agregó que el domingo tuvo una reunión de manera virtual con el director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Óscar García, y están muy entusiasmados con este carnaval del que están seguros que va ser un éxito.

“Tuve oportunidad de hablar con algunas personas, gerentes de hoteles, asociaciones de hoteles y van muy bien las reservaciones, cada vez más en cuanto se acerca la fecha están las reservaciones elevándose y eso es muy buena señal de que este carnaval pues también va a ser muy concurrido y sobre todo los shows que han sido del gusto de todos, los espectáculos, la cartelera musical también”, subrayó la Presidenta Municipal en entrevista.

“Los carros alegóricos están siendo ahorita elaborados, va muy bien el avance y también me gustaría comentarles que este año tenemos la novedad de la Muestra Gastronómica que tendremos en Plazuela Machado, ya se tuvo una reunión con todos los restaurantes alrededor de la plazuela para tener platillos con nombres característicos de lo que es la temática del carnaval, platillos típicos”.

Expresó que los diferentes restaurantes van a tener un platillo original y con un nombre de acuerdo con el carnaval, por lo que se está muy contentos, también se comprometen con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados a hacer promoción a estas fiestas, todas las cámaras están muy entusiasmadas con las mismas y se está seguro que va ser todo un éxito.

La Presidenta Municipal informó que en la contratación de artistas ya se tienen todos los convenios totalmente confirmados y en un par de días más se va a dar a conocer de manera pública el elenco del lunes 16 de febrero en el Paseo Olas Altas, en el Monumento al Venadito, donde se presentarán varios artistas del regional mexicano, músicos mazatlecos y sinaloenses que van a estar amenizando ese día.

“Y bueno, tenemos otra sorpresa para el martes de carnaval también que queremos que se tenga, domingo y martes de carnaval un elenco especial en Olas Altas, esto lo vamos a dar a conocer en unos días más, esta semana ya se los vamos a dar a conocer, las contrataciones van muy bien”, continuó Palacios Domínguez.

El Operativo de Seguridad ya está prácticamente listo, ahorita como hubo cambio de mando en la Cuarta Región Naval se están haciendo unas adecuaciones, el coordinador encargado es el Secretario de Seguridad del estado, el General Óscar Rentería Schazarino, dio a conocer la Alcaldesa.

“Él va ser el que va estar coordinando todos los trabajos de los tres niveles de Gobierno y ya estamos listos para recibir a todas las personas, a los locales, a los turistas que vienen a disfrutar del carnaval más alegre que hemos tenido aquí en Mazatlán”, reiteró.

“Se diseña de acuerdo al número, a la proyección que tenemos de personas que van a estar asistiendo a todos los eventos, entonces mínimo contaríamos con 3 mil elementos como el año pasado, ésto ya había sido confirmado por el General Briseño en algunas juntas anteriores que tuvimos en la Mesa de Construcción de paz y ahora que vino nuestro Gobernador también reiteró el apoyo que tendremos el mismo apoyo que tuvimos el año pasado y si es necesario más de acuerdo con las proyecciones que se tengan de turistas que vamos a recibir”.

Recordó que se promovió esta fiesta en el Maratón de Culiacán y continuarán las giras de promoción en diferentes lugares de México y a nivel internacional.