$!Avanza rehabilitación eléctrica del Mercado Pino Suárez en un 75%, en Mazatlán

En busca de constatar que los trabajos de modernización continúen de manera correcta, este sábado la alcaldesa Estrella Palacios realizó un recorrido en el Mercado Pino Suárez para supervisar la rehabilitación eléctrica del recinto, mismo que hasta el momento avanza a un 75 por ciento.

La Alcaldesa comentó que el proyecto, impulsado por el Gobierno del Estado, tiene una inversión de 23 millones de pesos en beneficio de mejorar las condiciones del edificio tanto para locatarios como para los visitantes, ya que tenían tiempo sin recibir obras de este tipo.

“Estamos haciendo una supervisión de esta obra que es del Estado, aquí en el Mercado Pino Suárez. Se trata de una obra muy importante para los mazatlecos, ya que es modernización y trabajos de electrificación. Hoy nos estamos dando cuenta que el avance de obra va a un 75 por ciento”, dijo Palacios Domínguez.

“Es una obra que tiene un monto de 23 millones de pesos, donde se están haciendo labores en todo lo que es el cableado, el cual ahora va a ser subterráneo para los 306 locales aquí del Mercado Pino Suárez”.

Mencionó que entre los avances se pudo ver como ya están colocados cuatro transformadores en la zona interior del mercado; además de dos cajas de medidores ubicadas sobre las calles Leandro Valle y Melchor Ocampo, en lo que será una renovación total de dicho sistema eléctrico.