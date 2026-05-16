$!Avanza rehabilitación eléctrica del Mercado Pino Suárez en un 75%, en Mazatlán

En busca de constatar que los trabajos de modernización continúen de manera correcta, este sábado la alcaldesa Estrella Palacios realizó un recorrido en el Mercado Pino Suárez para supervisar la rehabilitación eléctrica del recinto, mismo que hasta el momento avanza a un 75 por ciento.
La Alcaldesa comentó que el proyecto, impulsado por el Gobierno del Estado, tiene una inversión de 23 millones de pesos en beneficio de mejorar las condiciones del edificio tanto para locatarios como para los visitantes, ya que tenían tiempo sin recibir obras de este tipo.
“Estamos haciendo una supervisión de esta obra que es del Estado, aquí en el Mercado Pino Suárez. Se trata de una obra muy importante para los mazatlecos, ya que es modernización y trabajos de electrificación. Hoy nos estamos dando cuenta que el avance de obra va a un 75 por ciento”, dijo Palacios Domínguez.
“Es una obra que tiene un monto de 23 millones de pesos, donde se están haciendo labores en todo lo que es el cableado, el cual ahora va a ser subterráneo para los 306 locales aquí del Mercado Pino Suárez”.
Mencionó que entre los avances se pudo ver como ya están colocados cuatro transformadores en la zona interior del mercado; además de dos cajas de medidores ubicadas sobre las calles Leandro Valle y Melchor Ocampo, en lo que será una renovación total de dicho sistema eléctrico.
Señaló también que los trabajos finales consisten en la colocación de piso y conexiones de canalización en el segundo nivel, con fecha para concluir la obra en el mes de junio. En tanto, recordó que los trabajos tiene el propósito de garantizar la seguridad de usuarios y comerciantes, además de prevenir cualquier accidente
“Como pueden ver, todos los cables que antes estaban arriba ya no van a estar así. Todo va a estar debidamente canalizado; también se van a canalizar las líneas telefónicas. Y bueno, ahorita estamos viendo que hace falta la colocación de piso y algunos detalles más. A principios de junio ya estaríamos en posibilidades de inaugurar la obra”.
“Esto previene muchos incendios; previene que se tengan también algunas situaciones de riesgo para los locatarios y usuarios. Esto habla de un mercado Pino Suárez más moderno, siempre respetando su arquitectura y respetando también las normas que marca la ley”.
Añadió que próximamente se realizará un pintado de las banquetas aledañas, así como el resolver cualquier pendientes o necesidad que se tenga en cuanto a mantenimiento y rehabilitación; pues estas acciones pueden apoyar en que la afluencia crezca y las ventas de productos se multipliquen.