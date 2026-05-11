Avanza trámite de predio para nuevas Viviendas del Bienestar en Mazatlán: Estrella Palacios

Tras la respuesta que han tenido las primeras mil 500 casas del programa “Viviendas del Bienestar”, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez indicó que se sigue avanzando en los trámites para obtener el predio donde se construirían la segunda fase del proyecto, con 4 mil 500 viviendas.

Explicó que son muchas las personas que han acudido a realizar sus trámites con el Infonavit, por lo que ahora mismo la Comisión Nacional de Vivienda está evaluando el nuevo predio en busca de constatar que sea óptimo para recibir todos los servicios que debe tener un hogar.

“Como ya lo había comentado, hasta ahorita tenemos de la primera fase Mil 500 y de la segunda fase 4 mil 500 viviendas. Tenemos unos terrenos que ya están construidos, ya mucha gente está logrando ir a hacer su solicitud con el Infonavit”, expuso Palacios Domínguez.

“En el caso de las casas de Conavi, esas todavía están en fase de tramitología, pero muy pronto podremos ir a poner la primera piedra. Tenemos terrenos ya ubicados, y ya que se pueda pasar la fase donde el Gobierno federal hace un estudio de que se tengan todos los servicios cercanos, como conexión de agua, conexión de drenaje, que pasen los camiones urbanos, hospitales cercas; entonces, después de eso, ya nosotros vamos a poder revelar los nombres de los terrenos”.

La meta de Conavi es construir hasta 15 mil Viviendas del Bienestar en Mazatlán, dando prioridad a mujeres jefas de familia, adultos mayores y personas con ingresos bajos.

Para esto, Rodrigo Chávez, director general a nivel federal, tuvo una reunión con la Alcaldesa hace unas semanas.

Palacios Domínguez también se mostró agradecida con las autoridades federales por confiar en Mazatlán como uno de los puntos donde se inició el programa de vivienda, pues afirma que todo va en tiempo y forma, solo a la espera que Conavi de él visto bueno a los terrenos previstos.

“(Los predios) Ya están; si no mal recuerdo, estuvo aquí hace dos semanas el director de Conavi con nosotros. Entonces, eso refleja el interés de nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum, para que estos programas de Viviendas del Bienestar aquí en Mazatlán, se lleven a cabo con mucha ventaja”.

“La verdad que estamos muy agradecidos por todas las facilidades que nos ha dado para poder participar de este programa. Es casi un hecho que vamos a tener esas 4 mil 500 viviendas más; solamente para hacerlo de manera oficial, necesitamos tener ya el permiso del Gobierno federal”.