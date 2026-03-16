$!Avanzan los trabajos de electrificación en el Mercado Pino Suárez de Mazatlán

Después de casi dos meses de haber iniciado la rehabilitación de la electrificación en el Mercado Pino Suárez, los trabajos siguen avanzando en orden y ya se pueden ver algunas mejoras dentro del recinto, tales como la introducción de tubería en las paredes y la renovación de cableado en el suelo. Roberto Vega Vega, presidente de la Unión de Locatarios del mercado, explicó que actualmente la obra continúa por las noches y se espera que pueda culminar en dos meses, pues ya se está trabajando también en el área de medidores, lugar donde se han presentado cortocircuitos e incendios en el pasado.





“Mira, los trabajos se siguen realizando, la empresa sigue laborando, sigue avanzando en orden. Ahorita ya están en los pasillos intermedios de lo que es el área seca, ya están rehabilitando las concentraciones que están sobre la calle Melchor Ocampo y Leandro Valle, y los trabajos siguen en su marcha. La empresa nos comenta que pudiera estar terminado todo el proyecto en dos meses más”, expresó Vega Niebla. Mencionó que todavía existe incomodidad entre clientes y algunos locatarios debido a los trabajos que se generan dentro del edificio; sin embargo recordó que el proyecto de electrificación fue impulsado por el Gobierno estatal con el fin de evitar accidentes y percances en el futuro.

”Yo siempre lo comento, toda obra causa molestia, hay clientes que se molestan porque están los pisos quebrados, porque hay algunas zanjas; también el mismo locatario, pero son obras que son muy necesarias. Entonces, de momento ahorita nos causa alguna molestia, pero es más grande el beneficio al final de que se termine la obra”. Vega Niebla señaló que también existe una coordinación importante con las autoridades municipales para checar constantemente el avance de la obra, principalmente ver que no quedan grietas en el piso y evitar accidentes con la gente que visita el mercado, pues hay que recordar que es un espacio turístico.