Avanzan permisos para continuar renovación del cableado en el Mercado Pino Suárez de Mazatlán

Luego que se diera a marcha atrás a la colocación de medidores en la Calle Leandro Valle, como parte del proyecto de electrificación del Mercado Pino Suárez, la dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable confirma que ya están avanzados los permisos para continuar la obra, pero ahora en el nuevo lugar asignado, es decir, el segundo piso del mercado.

El director Julio César Osuna Sandoval indicó que ya cuenta con los oficios de la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno de Sinaloa para la confirmación del expediente.

Sin embargo, deja claro que desconocen a qué acuerdos llegaron los locatarios con los involucrados.

”Así es, ya tenemos un oficio por parte del Gobierno del estado, tenemos un oficio de CFE, ya tenemos la información del proyecto, únicamente estamos conformando todo el expediente completo”, declaró Osuna Sandoval.

”El tema (avances) lo está viendo más Obras Públicas, sin embargo tenemos el proyecto, se van a poner los medidores como estaban anteriormente en la misma ubicación (segundo piso del mercado), pero ya yo desconozco los temas qué se ven con los locatarios; nosotros únicamente tenemos el permiso de construcción”.

Agregó que para otorgar los permisos y que se puedan reanudar las obras, los encargados de los trabajos deben tener en regla las características del proyecto.

Se espera que los trabajo continúen pronto tras llegar a un acuerdo con los instituciones regulatorias, como lo es INAH, Gobierno y locatarios.



Contribuyen en operativo de accesos a playa

Osuna Sandoval explicó que la semana pasada estuvieron trabajando en un operativo de inspección para regular los accesos de playas tapados por algunos negocios en Avenida del Mar, para lo cual se dio aviso a Semarnat y se compartió el expediente de que solo tenían otorgada una concesión en la zona.

“Hicimos una revisión después de que pasó el tema de los accesos y fuimos a platicar con las personas que los estaban tapando. Ese mismo día hicimos un operativo únicamente de inspección, lo que nos corresponde como Ayuntamiento; ver que estuvieran permisos en sitio, que estuvieran trabajando de acuerdo a la normatividad. Sin embargo, es un tema que le compete a Profeta y a Semarnat”.

“Nosotros dimos un aviso a ellos; hicimos un oficio con ciertas características y dimos aviso a Semarnat. Nosotros únicamente tenemos un expediente conformado por una concesión, no tenemos la facultad de estar checando el tema de la construcción como tal. Únicamente tenemos que verificar papeles en regla y que trabajen de acuerdo a lo permitido”.