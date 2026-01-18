$!Avanzan preparativos del Carnaval de Mazatlán con instalación de baños en Olas Altas

MAZATLÁN._ A menos de un mes de que arranque del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, los trabajos de preparación continúan avanzando en distintos puntos de la ciudad, destacando la instalación de baños públicos en la zona de Olas Altas, uno de los espacios más concurridos durante la máxima fiesta porteña. En el Paseo Olas Altas ya se observan prácticamente concluidos los sanitarios ubicados a la altura del Escudo, como parte de las acciones para brindar comodidad a los miles de asistentes que se esperan durante los eventos del próximo mes.

Año con año, esta zona turística cuenta con alrededor de tres módulos de baños que se colocan para atender a la ciudadanía que acude a celebraciones como la tradicional Quema del Mal Humor, el Combate Naval y los conciertos diarios que se realizan en este punto emblemático del Carnaval. Desde hace algunas semanas comenzó la instalación de los sanitarios en Olas Altas, restando únicamente la colocación de tarimas y módulos sobre la calle Ángel Flores, justo en una de las entradas habituales hacia esta área festiva.