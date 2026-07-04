$!Avanzan trabajos de reparación en socavón del malecón de Mazatlán

MAZATLÁN._ A casi dos semanas de que se registró un socavón en una zona del malecón de Mazatlán, este sábado 4 de julio continuaron las labores de reparación y estabilización del área afectada. En lugar también se avanza en los preparativos para la construcción de una estructura definitiva que permita solucionar el problema y reforzar la seguridad del frente costero. Actualmente, los trabajos se concentran en el relleno del espacio y la construcción de un terraplén, una obra preliminar que tiene como objetivo contener el impacto del oleaje y reducir el desgaste provocado por las mareas en el punto donde ocurrió el hundimiento. A través de esta medida, lo que se busca es evitar que la erosión continúe afectando la estructura mientras se desarrollan las siguientes etapas del proyecto.

El socavón se presentó el pasado 23 de junio y desde entonces se han implementado diversas acciones para estabilizar la zona y prevenir riesgos tanto para peatones como para automovilistas que transitan por este importante corredor turístico de la ciudad. Como parte de la siguiente fase de los trabajos, se contempla el ingreso de maquinaria especializada para llevar a cabo la colocación de pilotes de aproximadamente 12 metros de profundidad, los cuales servirán como base para una estructura de soporte diseñada para resistir las condiciones del entorno marino. Así lo dio a conocer hace un par de días el director de Obras Públicas, Martín Gallardo Noriega, quien señaló que en la siguiente etapa se proyecta la construcción de un muro de contención que permitirá reforzar el área dañada y brindar una mayor protección ante la fuerza constante del oleaje. Esta infraestructura, según compartió, será fundamental para evitar futuros procesos de socavación y garantizar una mayor estabilidad en el tramo afectado del malecón.