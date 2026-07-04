$!Avanzan trabajos de reparación en socavón del malecón de Mazatlán

MAZATLÁN._ A casi dos semanas de que se registró un socavón en una zona del malecón de Mazatlán, este sábado 4 de julio continuaron las labores de reparación y estabilización del área afectada.
En lugar también se avanza en los preparativos para la construcción de una estructura definitiva que permita solucionar el problema y reforzar la seguridad del frente costero.
Actualmente, los trabajos se concentran en el relleno del espacio y la construcción de un terraplén, una obra preliminar que tiene como objetivo contener el impacto del oleaje y reducir el desgaste provocado por las mareas en el punto donde ocurrió el hundimiento.
A través de esta medida, lo que se busca es evitar que la erosión continúe afectando la estructura mientras se desarrollan las siguientes etapas del proyecto.
El socavón se presentó el pasado 23 de junio y desde entonces se han implementado diversas acciones para estabilizar la zona y prevenir riesgos tanto para peatones como para automovilistas que transitan por este importante corredor turístico de la ciudad.
Como parte de la siguiente fase de los trabajos, se contempla el ingreso de maquinaria especializada para llevar a cabo la colocación de pilotes de aproximadamente 12 metros de profundidad, los cuales servirán como base para una estructura de soporte diseñada para resistir las condiciones del entorno marino.
Así lo dio a conocer hace un par de días el director de Obras Públicas, Martín Gallardo Noriega, quien señaló que en la siguiente etapa se proyecta la construcción de un muro de contención que permitirá reforzar el área dañada y brindar una mayor protección ante la fuerza constante del oleaje.
Esta infraestructura, según compartió, será fundamental para evitar futuros procesos de socavación y garantizar una mayor estabilidad en el tramo afectado del malecón.
La obra también contempla la utilización de concreto especializado para ambientes marinos, diseñado para soportar los efectos de la salinidad y la exposición permanente al agua de mar, el cual permitirá incrementar la durabilidad de la estructura y reducir los riesgos de deterioro prematuro ocasionados por las condiciones naturales de la zona costera.
Las labores que actualmente se realizan forman parte de los trabajos preliminares necesarios para preparar el terreno y generar las condiciones adecuadas para el desarrollo de la obra principal. Una vez concluidas estas acciones, se dará paso a la ejecución de los trabajos de cimentación profunda y reforzamiento estructural.
Con estas obras se busca no solo reparar el daño ocasionado por el socavón, sino también fortalecer uno de los espacios más representativos de Mazatlán, donde diariamente circulan miles de personas, entre residentes y visitantes.
Por tal motivo, las autoridades municipales mantienen el área delimitada y continúan supervisando el comportamiento de la estructura, mientras avanzan los trabajos que permitirán restablecer por completo las condiciones de seguridad en este sector del malecón.