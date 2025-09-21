$!Avanzan trabajos para los ‘Senderos de Paz’ en el Parque Central de Mazatlán

MAZATLÁN._ Con el fin de dar continuidad a las iniciativas presentadas desde Gobierno federal, Mazatlán se prepara para ser sede del proyecto “Senderos de Paz” en el Parque Central, en el que se busca restaurar los espacios públicos a través de rehabilitaciones que beneficien al bienestar de la ciudadanía. En el antiguo Bosque de la Ciudad ya sobresalen nuevas estructuras que ayudarán a hacer posible esta propuesta, entre las que destacan la colocación de un parador fotográfico con las letras de Mazatlán, sin develar todavía; y trabajos de instalación de una malla que serviría como techumbre en el lugar.

Asimismo, también se puede ver a elementos del Ayuntamiento realizando trabajos de mantenimiento y remodelación al espacio, como cortado de césped, limpieza de basura y el pintado de algunas estructuras que forman parte del embellecimiento del lugar, el cual tiene como fin fomentar la convivencia familiar. Hace unos días, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez comentó que el proyecto “Senderos de Paz” busca aprovechar los espacios abandonados del Parque Central para ofrecer futuros talleres, actividades recreativas y demás competencias. “En Parque Central teníamos varios módulos y oficinas que estaban totalmente abandonadas, así que lo que estamos haciendo es remodelarlas, rehabilitarlas, pintarlas y estamos poniendo también algunos murales. Entonces, la gente ya está yendo a tomarse fotos y están aprovechando sus espacios al máximo”, dijo. “Se hicieron también unas rebotaderos como tipo canchas de básquetbol, unas letras turísticas que también van a estar adornando el sitio, que próximamente ya vamos a develar. Además, están haciéndose trabajos para que el muelle que estaba totalmente abandonado ya tenga vida y podamos tener ahí lanchitas, tener bicicleta, para que las familias mazatlecas puedan ir a pasar el día y disfrutar”.

La Presidenta Municipal señaló que habrá un calendario para que el Parque Central tengo un control de todos los eventos y actividades a celebrar; mientras que todavía faltan algunos detalles de instalar como juegos infantiles nuevos y remodelación al área de mascotas para seguir haciendo programas en su beneficio. “También hay un calendario de eventos que tenemos trabajando por parte de las áreas de Cultura, de Bienestar, de Deportes y Turismo, el cual se estará presentando próximamente para toda la gente. Lo que buscamos es recuperar nuestros espacios, embellecerlos y que sean funcionales; por ejemplo, ahorita ya se están instalando más de 65 luminarias”, puntualizó. “Lo que nos falta ahorita de trabajos son los juegos infantiles, que nos han pedido mucho a través de Atención Ciudadana. Estos juegos van a ser totalmente nuevos en dos áreas de Parque Central y posteriormente vamos a estar también teniendo un lugar para mascotas que se está previendo en este lugar”.