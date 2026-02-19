Avenida Leonismo Internacional en Mazatlán tendrá este viernes cierre vial por Olimpiada de Conade 2026

MAZATLÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Unidad de Vialidad, informó que debido a la prueba de Triatlón en modalidad de ciclismo, de la etapa estatal de la Olimpiada Nacional de la Conade 2026, la circulación sobre la Avenida Leonismo Internacional se verá afectada la mañana de este viernes 20 de febrero.

Óscar García, Subdirector de la Unidad de Vialidad, detalló que el cierre se aplicará a partir de las 05:00 horas en el carril de sur a norte, iniciando desde la Glorieta del Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El funcionario indicó que se habilitará un carril especial para vecinos y empleados del Fraccionamiento Antiguo Aeropuerto, con el objetivo de no afectar completamente la movilidad en la zona.

Asimismo, exhortó a los conductores a circular con precaución, respetar los señalamientos y atender las indicaciones de los agentes viales para evitar percances.

Como rutas alternas se recomienda utilizar la Avenida Quirino Ordaz Coppel y la Avenida Ejército Mexicano.